ドコモ「d払い」障害発生

2025年10月21日 13時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

d払いのロゴ

　NTTドコモの「d払い」で10月21日、システム障害が発生。同日12時現在、一部サービスが利用しづらい状態となっている。

　同社は問題解消に向けて取り組んでいるとする一方、復旧の見込み時期、障害の原因、影響を受けるサービスの詳細やユーザー数などの情報は明らかにしていない。

■関連サイト

