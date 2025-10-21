ドコモ「d払い」障害発生

NTTドコモの「d払い」で10月21日、システム障害が発生。同日12時現在、一部サービスが利用しづらい状態となっている。
同社は問題解消に向けて取り組んでいるとする一方、復旧の見込み時期、障害の原因、影響を受けるサービスの詳細やユーザー数などの情報は明らかにしていない。
NTTドコモの「d払い」で10月21日、システム障害が発生。同日12時現在、一部サービスが利用しづらい状態となっている。
同社は問題解消に向けて取り組んでいるとする一方、復旧の見込み時期、障害の原因、影響を受けるサービスの詳細やユーザー数などの情報は明らかにしていない。
sponsored
ファーウェイのスマートウォッチに本間ゴルフコラボモデルが登場！ ゴルフ機能を実地テスト
sponsored
Lepton Mini B860iをレビュー
sponsored
AIが導く最上級の"コラボレーション体験"で生産性アップ！
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、インバースネットのステージをレポート
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、ツクモのステージをレポート
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、パソコンショップSEVENのブース展示／ステージをレポート
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、Elgatoのブース展示をレポート
sponsored
「TOKYO Gaming-PC STREET 5」より、サイコムのブース展示／ステージをレポート
sponsored
JN-i24WUXGAをレビュー
sponsored
地球とお財布を救う？ 「旧式PCの逆襲」
sponsored
古いOSで動くPCやサーバーこそセキュリティ強化が必要、そこで役立つ「FortiEDR」
sponsored
空間オーディオや通話時のクリアな音声と、音質以外の部分でも魅力多数！
sponsored
sponsored
CORSAIR新作マウス「SABRE v2 PRO」と、キーボード「VANGUARD PRO 96」をレビュー
sponsored
SAISON Technology Days 2025で「ERPのモダン化」をテーマにしたパネル開催
sponsored
Zoom活用事例：武蔵コーポレーション株式会社
sponsored
sponsored
ビデオ会議や動画再生、画像生成も！
sponsored
10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で開催！
sponsored
Backlogの機能をフル活用して、短時間で効率的な会議を実現しよう
sponsored
映画もゲームも独り占め！ スマホのタテ動画も映せる！
sponsored
ZEFT Z55YCの魅力をインタビュー
sponsored
共同出展のZOA＆ソフマップにもインタビュー
sponsored
開催の経緯と感想をフランス人社長・ベッカー・サムエル氏にインタビュー
sponsored
sponsored
コンパクトで大容量！ クラウドに変わる新常識
sponsored
10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で開催！
sponsored
10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で開催！
sponsored
10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で開催！
sponsored
生成AIにもクリエイティブにも快適、モバイルノート選びの新しい選択肢
sponsored
さらば停電！UPS派にもオススメしたい、最新ポータブル電源を買っておくべき理由
sponsored
「QT DIG∞×アプライド コラボモデル」をレビュー
sponsored
10年目を迎えたソラコム 今の玉川社長の頭に中にあるモノとは？
sponsored
「1人契約すれば家族3人のデジタル機器を守れる」という爆アド仕様に注目！
sponsored
sponsored
「AIがチームの一員になる世界観」 ヌーラボCPOに聞いた
sponsored
プレーヤー目線からもイベント運営側からも考慮されたJESU公認PC
sponsored
生成AIの業務活用による「効率化」と「情報保護」のバランス、FortiSASE＋FortiAI-Protectのソリューション
sponsored
sponsored
Zoom活用事例：スパイダープラス株式会社
sponsored
QNAP NASの豊富な機能で“PC／スマホ／SaaSバックアップ”“生成AIのRAG検索”も
sponsored
sponsored
sponsored
現代企業が知るべき“クリエイティブなチーム作り”の秘訣
sponsored
MSI「MAG 322URDF E16」レビュー
sponsored
sponsored
￥1,280
￥1,890
￥740
￥680
￥990
￥708
￥606
￥1,380
￥790
￥980