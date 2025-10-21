ドコモ「d払い」障害発生

NTTドコモの「d払い」で10月21日、システム障害が発生。同日12時現在、一部サービスが利用しづらい状態となっている。

同社は問題解消に向けて取り組んでいるとする一方、復旧の見込み時期、障害の原因、影響を受けるサービスの詳細やユーザー数などの情報は明らかにしていない。