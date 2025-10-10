Ryzen 7 9800X3D × Radeon RX 9070 XT搭載！ FRONTIERの最新ゲーミングPCがセール中

　FRONTIERダイレクトストアでは、10月10日から10月17日15時までの期間限定で、「コスパ全力！大感謝セール」を実施する。このセールはFRONTIERダイレクトストアのオンラインにて開催され、ゲーミングPC全18機種を特別価格で提供するものだ。注目のラインナップには、最新のAMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載したモデルも含まれているという。

　セールの目玉は、「FRGPLMB650B/WS1008」で、価格は275,800円。このモデルは、人気のピラーレスデザインを採用し、プロセッサーにはAMD Ryzen 7 9800X3Dを搭載している。グラフィックスカードはASRock製のAMD Radeon RX 9070 XT、32GBのDDR5メモリと1TBのM.2 NVMe SSDを備え、高いパフォーマンスを発揮するという。

　さらに、静音性に優れた750Wの80PLUS PLATINUM取得の電源を採用し、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応する。

　また、セールではRyzen 7 7800X3Dを搭載した「FRGHLMB650/WS912」、さらに手頃な価格のRyzen 7 5700Xモデル「FRGHLB550/WS918/NTK」など、さまざまなニーズに応えるラインナップも展開される。各モデルとも、ゲームや動画編集などの重たいタスクにも十分に対応できるスペックが特徴だ。

　セールの詳細はFRONTIERダイレクトストアの特設ページで確認可能だが、人気商品は早急に完売する可能性があるため、購入を検討中の方はお早めにチェックすることをお勧めする。

