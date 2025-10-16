SteelSeries、新色「Aqua」「Lavender」「White」登場｜キーボードApex 3 TKL＆マウスパッドQcKが10月17日発売

SteelSeries、「Apex 3 TKL」や「QcK」に新カラー登場──Aqua・Lavender・Whiteが10月17日発売

ゲーミングデバイスブランドSteelSeriesは、10月17日より人気製品の新カラーバリエーションを発売すると発表した。

対象となるのは、テンキーレスキーボード「Apex 3 TKL」のAqua（アクア）とLavender（ラベンダー）、そしてマウスパッド「QcK」のAqua、Lavender、White（ホワイト）の3色。

価格はApex 3 TKLが9,880円、QcKのMサイズが1,780円、Lサイズが2,380円。全国の家電量販店のほか、Amazon.co.jpや楽天市場など主要オンラインストアで販売される。

静音×防滴×RGBイルミネーションを備えた「Apex 3 TKL」

新色が登場する「Apex 3 TKL」は、テンキーレス設計によるコンパクトさと高い操作性を両立したゲーミングキーボードだ。

Whisper-Quiet Switchを採用し、2,000万回以上のキー耐久と優れた静音性を実現。さらにIP32規格の防滴性能を備え、飲み物などの水トラブルにも安心して対応する。

また、RGBイルミネーションに対応し、好みに合わせた光の演出が可能。機能性とデザイン性を兼ね備え、ゲーマーのプレイ体験をより豊かにするモデルとなっている。

操作性と安定性を追求したマウスパッド「QcK」

定番マウスパッドシリーズ「QcK」は、Mサイズ（320×270×2mm）とLサイズ（450×400×2mm）の2種類を展開。

ウーブンクロス素材の表面が滑らかさとトラッキング精度を高め、ゲーム中の繊細な操作をサポートする。

裏面には天然ゴム製ベースを採用し、激しいプレイ中でもズレにくい高いグリップ力を発揮。水洗い可能で手入れも簡単なため、常に清潔な状態で快適にプレイできる。

今回の新カラー展開は、機能だけでなくデザイン面でも個性を表現したいゲーマーにとって理想的な機会となる。自分らしいカラーで、ゲーム環境をさらにアップデートしてみてはいかがだろうか。