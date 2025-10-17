Thermaltake「View 600 TG」シリーズが10月発売｜ガラス×LCDで魅せるPCケース

Thermaltake×アスク、新フルタワーPCケース「View 600 TG」シリーズを発表。LCDパネルキットも同時発売

アスクは10月17日、Thermaltake社製の新たなフルタワー型PCケース「View 600 TG」シリーズを発表した。発売日は10月24日を予定しており、予想市場価格は24,980円前後。さらに、同シリーズ対応のオプションとして「LCD Panel Kit for View 600 TG」も同時リリースされ、こちらは14,800円前後で展開される。

ピラーレス構造×4面強化ガラス。圧倒的な視認性とデザイン性

「View 600 TG」シリーズの最大の特徴は、4枚の強化ガラスパネルによるピラーレスデザインだ。これにより、内部コンポーネントを美しく魅せるだけでなく、MSI・GIGABYTE・ASUSといった主要メーカーの背面コネクタ設計マザーボードにも対応している。

さらに、最大420mmサイズの水冷ラジエーターや480mmまでの拡張カードを搭載可能。冷却性能・拡張性ともにトップクラスの仕上がりで、ハイエンドPCビルダーにも十分応えられる設計となっている。

カスタマイズを極める6インチLCDパネル

同時発売の「LCD Panel Kit for View 600 TG」は、解像度1480×720の6インチLCDパネルを搭載。システム情報やCPU温度、時計、天気情報などをリアルタイムで表示できる。さらに、ユーザー自身が好みの画像やGIFアニメーションを設定できるため、PCケース全体のビジュアルを自由にカスタマイズ可能だ。

このLCDパネルの追加により、単なるケースではなく“動くデザインパーツ”としての存在感を放つ。個性を追求する自作PCユーザーにとって、理想的なアップグレードとなるだろう。