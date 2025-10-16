ASUS「ProArt PA401 Wood Edition Beige」登場｜木の温もりと冷却性能を両立したクリエイター向けPCケース

ASUS JAPANは、10月17日に新型PCケース「ProArt PA401 Wood Edition Beige」を発売する。上質な木製デザインと優れた冷却性能を兼ね備えた、クリエイター向けの高性能モデルだ。

「ProArt PA401 Wood Edition Beige」は、持続可能な素材を採用した木製フロントパネルが特徴。使用されている木材は森林管理協議会（FSC）認証を受けており、美しさと環境への配慮を両立している。さらに、デュアル160mmファンと33％の開口率を誇るフロントグリルにより、長時間の作業でも高い冷却性能を維持する。

ラインアップは、サイドパネルに強化ガラスを採用したモデルと、販路限定のメタルパネルモデルを展開。

フロントI/Oには最大20Gbps対応のUSB Type-Cポートを搭載。互換性のあるマザーボードと接続することで、最新デバイスとの高速通信にも対応する。さらに、電源ボタンとリセットボタンにはロック機構を備え、誤動作を防止する設計となっている。

組み立ての利便性も高く、PWMファンハブを通じて最大5基のシステムファンを制御可能。ホコリの侵入を防ぐ物理ラッチや、背面ケーブルをまとめるクリップなど、内部をすっきり整えるための工夫が随所に施されている。

ProArt PA401 Wood Edition Beigeは、木の温もりを感じるデザインと実用性を両立した、プロフェッショナル志向のPCケースだ。クリエイターやデザイナーだけでなく、デザイン性と冷却性能を求めるすべてのユーザーに注目の製品となるだろう。