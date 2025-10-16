外付けSSD/HDDを簡単運用、玄人志向の新作ドライブスタンド＆ケースが10月24日発売

PCパーツブランド「玄人志向」は、10月24日に2つの新製品を同時発売する。1つは外付けドライブスタンド「KURO-DACHI/ONE2-C」、もう1つは2.5インチ外付けドライブケース「GW2.5AB-SU3P」だ。どちらも工具不要で簡単にドライブを取り付けられる設計を採用しており、誰でも手軽に扱えるのが大きな特徴となっている。

KURO-DACHI/ONE2-Cは、USB3.2 Gen2に対応した外付けドライブスタンドで、最大10Gbps（理論値）のデータ転送速度を実現。接続する機器の電源に連動してドライブが自動で回転停止する省電力機能も搭載し、効率的でスマートな運用が可能だ。さらに、最大24TBの大容量ドライブまで動作確認済みという安心設計も魅力。

製品サイズは121 × 59 × 66mm、重量は約190g。専用ACアダプターとType-C to Cケーブルが同梱され、価格は2,980円前後の見込み。

GW2.5AB-SU3Pは、2.5インチSATA SSDおよびHDDに対応する外付けドライブケース。USB3.2 Gen1による最大5Gbps（理論値）のデータ転送速度を誇り、組み立てもワンタッチで完了する。さらに、Type-AとType-Cの両ポートに対応する2本のUSBケーブルが付属しており、幅広い機器で使える汎用性も高い。

本体サイズは130 × 15 × 81mm、重量は約65g。価格は1,380前後で販売予定だ。

いずれの製品も、日常のデータバックアップやファイル整理をスムーズにサポート。ユーザーのニーズに合わせて、スタンド型とケース型を選択できる点も嬉しい。詳細情報や購入は、玄人志向の各製品ページをチェックしてほしい。