Turtle Beach最新ゲーミングデバイス「Burst Ⅱ Pro」「Vulcan Ⅱ TKL」が登場！ SB C&Sが10月17日発売開始

SB C&S、Turtle Beachの新作ゲーミングデバイス「Burst Ⅱ Pro」「Vulcan Ⅱ TKL」を10月17日より国内販売開始

SB C&Sは10月17日より、VOYETRA TURTLE BEACH, INCの最新ゲーミングデバイス「Burst Ⅱ Pro」と「Vulcan Ⅱ TKL」を日本国内で発売する。

販売はTurtle Beach公式ストア、Amazon、全国の主要家電量販店（一部店舗を除く）で行われ、すでに予約受付も開始済み。価格はオープンで、希望小売価格は「Burst Ⅱ Pro」が18,900円、「Vulcan Ⅱ TKL」が14,800円となる。

8Kポーリングレート対応・軽量設計のワイヤレスマウス「Burst Ⅱ Pro」

「Burst Ⅱ Pro」は、8Kポーリングレートによる圧倒的な応答速度を実現したミニマルデザインのワイヤレスゲーミングマウス。

重量はわずか約57gで、左右対称の軽量ボディを採用。長時間のプレイでも快適な操作性を維持するという。

センサーには、ガラス面を含む多様な表面で高精度なトラッキングを可能にするOwl-Eye 30K DPIセンサーを搭載。さらにTitan Optical Switchにより、優れたクリック感と耐久性を両立している。

最大150時間の連続使用が可能で、専用ソフトウェア「Swarm II」を使えば感度やボタン配置を細かくカスタマイズできる。

テンキーレス設計の有線ゲーミングキーボード「Vulcan Ⅱ TKL」

「Vulcan Ⅱ TKL」は、省スペースでデスク環境をすっきり整えるテンキーレス仕様の有線ゲーミングキーボード。

潤滑済みのTITAN HSリニアスイッチがスムーズな打鍵感を実現し、静音ダンパーフォームの採用でタイピング音を効果的に低減。

複数方向の入力を正確に処理するReacTap SOCDテクノロジーを搭載し、ホットスワップ対応によって好みのスイッチへ交換可能。さらに「Swarm II」を用いることで、マクロ設定やライティング効果も自在にカスタマイズできる。