PowerColorが放つ“地獄の番犬”最新GPU！ Hellhound Reva AMD Radeon RX 9070 XTが登場、価格は12.8万円
2025年10月15日 14時00分更新
PowerColor「Hellhound Reva AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6」発売決定。冷却性能を高めた特別モデルが登場
アユートは、台湾のゲーミングPCパーツブランド PowerColor（パワーカラー） の新製品「Hellhound Reva AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6」を、10月17日 に発売すると発表した。
同モデルは“地獄の番犬”をモチーフにした人気シリーズ「Hellhound」の特別仕様で、市場想定価格は128,000円となっている。
最新GPU「Radeon RX 9070 XT」搭載、最大ブーストクロック3010MHzを実現
「Hellhound Reva AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6」は、AMD最新のGPU「Radeon RX 9070 XT」を搭載し、最大ブーストクロックは3010MHzを誇る。
特別仕様の「Revaモデル」には、オリジナルデザインのバックプレートカバーやステッカーセット、アクションカードなどが同梱され、ファンアイテムとしての魅力も高い。
静音性と冷却効率を両立する3連ファン構造
冷却システムには100mmファン×2基と90mmファン×1基を搭載。中央ファンが逆回転する設計により乱流を抑え、効率的に熱を排出する。
これにより、冷却性能を維持しながら騒音を低減することが可能。さらにデュアルBIOSを採用し、OCモードとサイレントモードをスイッチで簡単に切り替えられる。
豊富な出力端子とLEDイルミネーションを搭載
補助電源コネクターは8pin×2、スロット厚は2.5スロット仕様。映像出力にはHDMI 2.1b×1、DisplayPort 2.1a×3を備え、最新の映像規格に対応している。
さらに背面のLEDスイッチで、アイスブルーのイルミネーションをオン／オフ可能。PCケース内部をスタイリッシュに演出できる。
高性能GPU「Radeon RX 9070 XT」を搭載した特別モデルとして、ハイエンドゲーマーや自作PCユーザーからの注目を集めそうだ。