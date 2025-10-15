このページの本文へ

PowerColorが放つ“地獄の番犬”最新GPU！ Hellhound Reva AMD Radeon RX 9070 XTが登場、価格は12.8万円

2025年10月15日 14時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

PowerColor「Hellhound Reva AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6」発売決定。冷却性能を高めた特別モデルが登場

　アユートは、台湾のゲーミングPCパーツブランド PowerColor（パワーカラー） の新製品「Hellhound Reva AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6」を、10月17日 に発売すると発表した。

　同モデルは“地獄の番犬”をモチーフにした人気シリーズ「Hellhound」の特別仕様で、市場想定価格は128,000円となっている。

最新GPU「Radeon RX 9070 XT」搭載、最大ブーストクロック3010MHzを実現

　「Hellhound Reva AMD Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6」は、AMD最新のGPU「Radeon RX 9070 XT」を搭載し、最大ブーストクロックは3010MHzを誇る。

　特別仕様の「Revaモデル」には、オリジナルデザインのバックプレートカバーステッカーセットアクションカードなどが同梱され、ファンアイテムとしての魅力も高い。

静音性と冷却効率を両立する3連ファン構造

　冷却システムには100mmファン×2基90mmファン×1基を搭載。中央ファンが逆回転する設計により乱流を抑え、効率的に熱を排出する。

　これにより、冷却性能を維持しながら騒音を低減することが可能。さらにデュアルBIOSを採用し、OCモードサイレントモードをスイッチで簡単に切り替えられる。

豊富な出力端子とLEDイルミネーションを搭載

　補助電源コネクターは8pin×2、スロット厚は2.5スロット仕様。映像出力にはHDMI 2.1b×1DisplayPort 2.1a×3を備え、最新の映像規格に対応している。

　さらに背面のLEDスイッチで、アイスブルーのイルミネーションをオン／オフ可能。PCケース内部をスタイリッシュに演出できる。

　高性能GPU「Radeon RX 9070 XT」を搭載した特別モデルとして、ハイエンドゲーマーや自作PCユーザーからの注目を集めそうだ。

