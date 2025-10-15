Cygamesは0月15日、同社で企画・製作し、アークシステムワークスが開発を行うPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）用ソフト『Granblue Fantasy Versus: Rising』（以下、GBVSR）について、アップデートVer 2.30を配信した。

今回のアップデートでは、新プレイアブルキャラクター「メグ」の実装や、「キャラクターイラスト」「スタンプ」などを獲得できる「プレミアムバトルパス Part.10」の配信を実施。あわせて、過去に配信された「プレミアムバトルパス Part.5」の一部報酬を再販売している。

さらに、ランクマッチの仕様についても変更も実施している。詳細情報は、公式サイト内のパッチノートを確認してほしい。

▼パッチノート

https://rising.granbluefantasy.jp/news/detail/?id=sb_cnm61wy

▼主なアップデート内容

・プレイアブルキャラクター「メグ」追加

・新マスターランクの追加

・フォトコンテスト受賞作の新プレート追加

・一部キャラクターのバトルバランス調整

・「バトルパス Part.10」の配信

・「プレミアムバトルパス Part.5」報酬の一部をコンテンツショップ/DLCに追加

ごくフツーの女の子「メグ」が参戦！

追加キャラクターセット「メグ」の配信を開始した。本コンテンツでは、バトルで使用できるプレイアブルキャラクター「メグ」をはじめ、パートナーに設定すればプレイヤーの応援やアドバイスをしてくれる同キャラクターのプレミアムアバターや、バッジが付属している。

「メグ」（CV：黒沢ともよさん）

アウギュステへの憧れが強すぎるあまり、バカンスを邪魔するトンチキ生物への怒りが、フツーの少女を戦士へと変えた。親友の“まりっぺ”、そしてサメの“ウルスラ”とともに通信教育で会得したサメ格闘術で愛しの海を守り抜く。

●追加キャラクターセット「メグ」概要情報

価格：880円

コンテンツ内容：

プレイアブルキャラクター「メグ」

プレミアムアバター「メグ」

バッジ「メグ」

ばとるキット「サバイブレードEX」

デジタルフィギュア

「メグ」ポーズ1～6/表情1～6

「まりっぺ」ポーズ1～3/表情1～3

「グランブルーファンタジー」用アイテム（※PlayStation 5／PlayStation 4版にのみ付属）

▼詳細はこちら

https://rising.granbluefantasy.jp/dlc/character/14

※本商品のコンテンツをご利用いただくには、別売りの製品版（フリーエディションを除く）が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください

※「メグ」を含めた5キャラクターや多数のアイテムがセットになったお得な「デラックスキャラクターパス Part.2」も販売中です

※「グランブルーファンタジー」用アイテムは、ゲーム内の「シリアルコード確認」にてコードを発行いただき、原作「グランブルーファンタジー」内のシリアルコード入力画面でコードを正しく入力すると受け取れます

新VS.Lvが追加！

Ver 2.30アップデートより、新たなマスターランクとして「シルバーマスター」「ゴールドマスター」が追加された。本追加により、ランクマッチにおけるマスターポイント獲得のルールの調整が行われる。ポイント毎のVS.Lvは以下のとおりだ。

・マスターポイント 0～199：マスター

・マスターポイント 200～499：シルバーマスター

・マスターポイント 500以上：ゴールドマスター

「シルバーマスター」「ゴールドマスター」到達時には、報酬として新たなプレートカラーを入手できる。なお、「グランドマスター」に関しては、ランキング状況に応じて上記3段階のVS.Lvよりも優先して認定される場合がある点は覚えておこう。

▼詳細はこちら

https://rising.granbluefantasy.jp/news/detail/?id=47dni37vky5