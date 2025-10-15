デラックスエディションが61％オフのセールも実施中！
新プレイアブルキャラクター「メグ」を実装！『グラブルVS -ライジング-』のアップデートVer 2.30が本日配信
2025年10月15日 17時10分更新
Cygamesは0月15日、同社で企画・製作し、アークシステムワークスが開発を行うPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）用ソフト『Granblue Fantasy Versus: Rising』（以下、GBVSR）について、アップデートVer 2.30を配信した。
今回のアップデートでは、新プレイアブルキャラクター「メグ」の実装や、「キャラクターイラスト」「スタンプ」などを獲得できる「プレミアムバトルパス Part.10」の配信を実施。あわせて、過去に配信された「プレミアムバトルパス Part.5」の一部報酬を再販売している。
さらに、ランクマッチの仕様についても変更も実施している。詳細情報は、公式サイト内のパッチノートを確認してほしい。
▼パッチノート
https://rising.granbluefantasy.jp/news/detail/?id=sb_cnm61wy
▼主なアップデート内容
・プレイアブルキャラクター「メグ」追加
・新マスターランクの追加
・フォトコンテスト受賞作の新プレート追加
・一部キャラクターのバトルバランス調整
・「バトルパス Part.10」の配信
・「プレミアムバトルパス Part.5」報酬の一部をコンテンツショップ/DLCに追加
ごくフツーの女の子「メグ」が参戦！
追加キャラクターセット「メグ」の配信を開始した。本コンテンツでは、バトルで使用できるプレイアブルキャラクター「メグ」をはじめ、パートナーに設定すればプレイヤーの応援やアドバイスをしてくれる同キャラクターのプレミアムアバターや、バッジが付属している。
「メグ」（CV：黒沢ともよさん）
アウギュステへの憧れが強すぎるあまり、バカンスを邪魔するトンチキ生物への怒りが、フツーの少女を戦士へと変えた。親友の“まりっぺ”、そしてサメの“ウルスラ”とともに通信教育で会得したサメ格闘術で愛しの海を守り抜く。
●追加キャラクターセット「メグ」概要情報
価格：880円
コンテンツ内容：
プレイアブルキャラクター「メグ」
プレミアムアバター「メグ」
バッジ「メグ」
ばとるキット「サバイブレードEX」
デジタルフィギュア
「メグ」ポーズ1～6/表情1～6
「まりっぺ」ポーズ1～3/表情1～3
「グランブルーファンタジー」用アイテム（※PlayStation 5／PlayStation 4版にのみ付属）
▼詳細はこちら
https://rising.granbluefantasy.jp/dlc/character/14
※本商品のコンテンツをご利用いただくには、別売りの製品版（フリーエディションを除く）が必要です。また、最新版パッチ適用が必要な場合はアップデートの上、ご利用ください
※「メグ」を含めた5キャラクターや多数のアイテムがセットになったお得な「デラックスキャラクターパス Part.2」も販売中です
※「グランブルーファンタジー」用アイテムは、ゲーム内の「シリアルコード確認」にてコードを発行いただき、原作「グランブルーファンタジー」内のシリアルコード入力画面でコードを正しく入力すると受け取れます
新VS.Lvが追加！
Ver 2.30アップデートより、新たなマスターランクとして「シルバーマスター」「ゴールドマスター」が追加された。本追加により、ランクマッチにおけるマスターポイント獲得のルールの調整が行われる。ポイント毎のVS.Lvは以下のとおりだ。
・マスターポイント 0～199：マスター
・マスターポイント 200～499：シルバーマスター
・マスターポイント 500以上：ゴールドマスター
「シルバーマスター」「ゴールドマスター」到達時には、報酬として新たなプレートカラーを入手できる。なお、「グランドマスター」に関しては、ランキング状況に応じて上記3段階のVS.Lvよりも優先して認定される場合がある点は覚えておこう。
▼詳細はこちら
https://rising.granbluefantasy.jp/news/detail/?id=47dni37vky5
ASCII.jpの最新情報を購読しよう