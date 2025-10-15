M5搭載!? 新MacBook Proが間もなく登場っぽい！ アップル副社長がXで投稿

アップルの上級副社長で発表会でもおなじみのGreg Joswiak氏がXアカウント（@gregjoz）で、新MacBook Proと思われるティザー画像を投稿している。

投稿内容から見えるのは、MacBookらしき姿と「Mmmmm… something powerful is coming.（うーん……なにかパワフルなものがやってくる）」というコメント。ここから推測されるのは噂されている新CPUのM5搭載MacBook Proだが、実際はどうなるのだろうか。

また、ティザー画像を見ると、新MacBook AirやiPhone Airで用意されたスカイブルーに近い新色の可能性も考えられる。

いずれにしても「COMING SOON」ということなので、間もなくの発表であることは間違いない。期待して待ちたい。