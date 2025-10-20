このページの本文へ

マイクロソフト「Surface」、Officeを“買い切り”か“サブスク”で選択可能に

2025年10月20日 16時00分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
新しい製品ラインナップに関する宣伝画像

　日本マイクロソフトは10月20日、「Surface」シリーズのCopilot+ PCの一部ラインナップを変更する方針を公表した。対象モデルでは2025年11月4日より、プリインストールされたOffice製品をサブスクリプション（サブスク）版と買い切り版のどちらで利用するか選べるようになる。

　対象モデルと変更前後の搭載Office製品は以下のとおり。

●対象モデルと変更前後の搭載Office製品

■Surface Pro（第11世代）／Surface Laptop（第7世代）

現行

・買い切り版（Office Home & Business 2021／2024）

11月4日以降

・サブスク版選択時：Microsoft 365 Personal（24ヵ月）
・買い切り版選択時：Office Home ＆ Business 2024 オプション付

■Surface Pro（12型）／Surface Laptop（13型）

現行

・サブスク版（Microsoft 365 Personal／24ヵ月）

11月4日以降

・サブスク版選択時：Microsoft 365 Personal（24ヵ月）
・買い切り版選択時：Office Home ＆ Business 2024 オプション付

　自身の利用スタイルと相性がよいタイプを選択できるのは、ユーザーにとって嬉しい改善といえそうだ。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン