ビジネスノートPCの名機「ThinkPad X1 Carbon Gen 8」が5万円台！ 期間限定のハロウィンセール開催

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

インバースネット「ハロウィンセール第2弾」開催！ThinkPad X1 Carbon Gen 8が52,800円

　インバースネットが運営するショップインバースでは、10月10日18時から10月31日までの期間限定で「ハロウィンセール第2弾」を開催する。対象店舗は、ショップインバース秋葉原2号店・日本橋1号店・名古屋店・札幌店・高田馬場店の計5店舗だ。

　今回のセールで注目を集めているのが、ビジネスユーザーから根強い人気を誇る「Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8」。価格は52,800円とお得で、1人1台限りの販売となっている。

高性能・軽量デザインが魅力のThinkPad X1 Carbon Gen 8

　ThinkPad X1 Carbon Gen 8は、薄型・軽量ボディと高い耐久性が特長のノートPCだ。スペック面では、Intel Core i7-10510U（1.8GHz）プロセッサを搭載し、16GBメモリと256GB SSDを備える。

　14インチのフルHD（1920×1080）ディスプレイを採用し、OSはWindows 11をプリインストール。無線LANも標準搭載されており、ビジネス利用からプライベート用途まで幅広く対応できる万能モデルとなっている。

　ハロウィンセールではこのほかにも、多彩な中古パソコンや周辺機器がセール対象となっている。人気商品は早期に完売する可能性があるため、気になる人は早めの来店をおすすめする。

