【期間限定】Ryzen 7 & RTX 5060 Ti搭載ゲーミングPCが14万円台に

FRONTIER創業32周年記念「大感謝セール」開催！注目モデルが特別価格に

　BTOパソコンブランドのFRONTIERは、創業32周年を記念して「大感謝セール」を実施する。期間は10月3日〜10月10日15:00まで。公式オンラインショップ「FRONTIERダイレクトストア」の特設ページから、全18機種が特別価格で購入可能だ。

注目は光るフルタワー「GHLシリーズ」

　今回のセールで特に注目を集めているのが、人気の光るフルタワーGHLシリーズ。その中でも、ゲーミング入門者に最適な「FRGHLB550/WS808/NTK」は、Ryzen 7 5700X × RTX 5060 Tiを搭載し、149,800円で提供される。コストを抑えつつ、高性能グラフィックスで最新ゲームを楽しみたい人におすすめの一台だ。

　さらに、4Kゲームを余裕でこなすハイエンドモデル「FRGHLMB650/WS728」も登場。Ryzen 7 9800X3D × Radeon RX 9070 XTを搭載し、279,800円という特別価格で提供されている。まさに“妥協を許さない”本格派ゲーマー向けのマシンといえるだろう。

FRGHLB550/WS808/NTKの主な仕様

　AMD Ryzen 7 5700Xプロセッサー、空冷CPUクーラー、32GBメモリ、1TB M.2 NVMe SSDを基本構成とし、【MSI製】NVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載。これにより高精細な映像処理や最新ゲームの快適プレイが可能だ。

FRGHLMB650/WS728の主な仕様

　Ryzen 7 9800X3Dプロセッサー、32GB DDR5メモリ、2TB NVMe SSD、AMD Radeon RX 9070 XTを搭載。圧倒的な処理能力で、4Kゲーム環境を存分に楽しむことができる。

セール利用の注意点

　これらのモデルはFRONTIERダイレクトストア限定販売で、在庫がなくなり次第、順次入れ替えが行われるという。欲しいモデルがある場合は早めの購入がおすすめだ。詳細は特設ページで確認できる。

