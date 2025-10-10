ミニソフト100円引き！びくドン人気メニューが今だけオトク

びっくりドンキーは10月8日から11月4日の期間限定で、通常価格270円の「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト（イチゴソース）」「北海道ミニソフト（チョコソース）」を170円（100円引き）で販売中。

270円→170円のびっくり価格！

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」で、定番発売中の「北海道ミニソフト」の割引キャンペーンを実施。



同商品は、北海道伊達市にある協力会社・牧家（ぼっか）の自社牧場と地元の酪農家の生乳を使用し、濃厚なミルクのコクとさっぱりした後味、もっちりとした食感を特徴としている。



100円引きで提供されるのはプレーンの「北海道ミニソフト」をはじめ、「イチゴソース」「チョコソース」の全3種。午前10時から全時間帯で実施し、セット商品（いろどりセット）に付属するミニソフト、テイクアウトは対象外となる。

期間は10月8日から11月4日まで。

この値段は買っちゃうよ

びっくりドンキーの「北海道ミニソフト」といえば、もっちりとした舌触りが本格的で、なおかつ、食後にも食べやすいサイズで、いく度に食べたくなる定番人気メニュー。



ソフトがこの価格は嬉しい！びくドンこだわりの味、今だけの価格で味わってみては。

（※文中の価格はすべて税込）