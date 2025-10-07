スタバに「黒猫フラペチーノ」ベリー×チョコで甘酸っぱいご褒美

スターバックス コーヒーは10月10日からハロウィンシーズンをスタートし、“黒猫”をテーマにした新作「アサイー ベリー フラペチーノ」を販売します。持ち帰り717円・店内730円。

「アサイー ベリー フラペチーノ」は、まるでいたずら好きの黒猫がカップから顔をのぞかせているような、ユーモラスな見た目が印象的な新作フラペチーノ。

猫耳を模したチョコレートと、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースがトッピングされ、ハロウィン気分を盛り上げてくれそうです。

ベースにはアサイーを中心に、ラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせ、フルーティーで奥行きのある味わいが表現されています。さらに、ザクザクとしたブラッククランチの食感がアクセント。ベリーの甘酸っぱさとチョコのコクがバランスよく調和するんだとか。

また、同日より「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー（アイス）」も発売。持ち帰り579円・店内590円。



アサイーとベリーの華やかさに、ブラックティーの深みとゆずの爽やかな香りを合わせた一杯です。

カップの底に入ったシトラス果肉により、飲むたびに爽やかな風味が添えられるのがポイント。フルーツの華やかさと、ブラックティーの深み、ゆずのすっきりとした風味で、気分をリフレッシュさせてくれるそうですよ。

スターバックスのハロウィンに注目

黒猫をテーマにした見た目がかわいらしく、秋の訪れを感じさせるベリーの酸味が季節にぴったりではないでしょうか！ チョコとベリーの組み合わせが好きな人にとってご褒美です。





また、スターバックスではハロウィン仕様のグッズも販売します。店頭に並ぶのでこちらも注目ですよ。

▲同日より、黒猫をモチーフにしたマグやボトルなどのグッズも展開

※価格は税込み表記です。