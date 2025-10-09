『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』など人気タイトルがお買い得！

ディースリー・パブリッシャーは10月9日、ニンテンドーeショップにて同社のNintendo Switchダウンロードソフトが最大84％オフで購入できる「Autumn Sale」を開催。セール期間は、2025年10月29日まで。

今回のセールでは、美少女ローグライクRPG×スローライフ『オメガラビリンス ライフ』が過去最大の82％オフに。着せ替え衣装や追加ダンジョンなどのDLCもすべて77％オフとお買い得になっている。

EDFシリーズ最新作『デジボク地球防衛軍（略）2 Deluxe Edition』も50％オフでセールに再登場。Deluxe Editionは、DLCシーズンパスと同等の追加キャラや追加ミッションがすべて入手可能な超豪華仕様となっている。

『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』の正統続編『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』はお得な50％オフで登場。巨大な敵が無数に迫り来る圧倒的な絶望感にぜひとも立ち向かおう。

以下では、セールタイトルの一部をピックアップして紹介。そのほかのラインアップは、下記のリストか、ニンテンドーeショップで確認してほしい。

▼ニンテンドーeショップはこちら！

セールタイトル（一部）

『デジボク地球防衛軍2（略）』

デラックスエディション：8980円 ⇒ 4490円（50％オフ）

『地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch』

ゲーム本編：5980円 ⇒ 2990円（50％オフ）

「追加ミッションパック1：～変異の刻～」：1300円 ⇒ 970円（25％オフ）

「追加ミッションパック2：～極限の地平～」：1150円 ⇒ 860円（25％オフ）

『オメガラビリンス ライフ』

ゲーム本編：8580円 ⇒ 1540円（82％オフ）

『SAMURAI MAIDEN -サムライメイデン-』

ゲーム本編：7920円 ⇒ 3560円（55％オフ）

アップグレードセット：2200円 ⇒ 990円（55％オフ）

