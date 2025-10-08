生成AIがあなたの創造力を解放する。話題のComfyUI講座、無料で受講可能！

【無料オンライン講座】生成AIアート入門講座｜ドスパラ主催【2025年10月22日開催】

パソコン専門店ドスパラは、オンラインイベント「生成AIアート入門講座」を開催する。AIアートの第一線で活躍する吉田佳寿美(KATHMI)氏が講師を務め、注目の画像生成AIツール「ComfyUI」の基礎から応用までを解説する。

講座では、ノード構築によるワークフロー設計や、自作作品を活用したLoRA（Low-Rank Adaptation）学習も紹介。さらに、AIアート制作における著作権や倫理問題にも触れ、AIを創作パートナーとして活用する視点を学べるという。

吉田氏は国内外で高く評価されるAIアーティストで、受講者は彼女の実践的な知識を通じてAIアートの最前線を体験できる。

本イベントはドスパラ会員限定・参加無料。新規登録でも参加可能で、定員は先着500名だ。申し込みはドスパラ公式サイトのフォームから。視聴用URLは後日メールで送付される。

なお、内容やスケジュールは変更される場合があるため、最新情報は公式サイトで確認してほしい。

開催日：2025年10月22日／講師：吉田佳寿美氏（AIアーティスト）／テーマ：ComfyUI、LoRA、AIアートと倫理／参加費：無料／定員：500名（先着）