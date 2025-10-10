このページの本文へ

「DCP初オフ会、大成功！」　クリエイターたちが幕張でリアル集結！

2025年10月10日 18時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　サードウェーブが運営するパソコン専門店ドスパラ内のクリエイティブ支援プログラム「ドスパラクリエイティブプロダクション（DCP）」が、9月27日に初となるオフ会を開催した。

　場所はTGS2025が開かれていた幕張メッセ近くのインターネットカフェ「e-sports place MAKUHARI ACE」で、参加したのはDCP会員を中心に、ゲーム配信者、VTuberやクリエイターたちだ。興奮と笑いに満ち溢れたイベントの様子は、ドスパラの公式サイトで公開されている。

　DCPのオフ会は、参加者同士の交流を深めることを目的に初めて開催された。オンラインで行っている活動とは異なるリアルな体験を通じて、参加者たちは「親睦が深まった」「活動の刺激を受けた」といった感想を寄せているという。ドスパラクリエイティブプロダクションは、ゲーム配信や動画制作、イラストなど多様なクリエイティブ分野をサポートしており、会員は無料で参加可能だ。

　このオフ会では、参加者たちがお互いの活動について情報交換を行い、活動のモチベーションを高める貴重な場となった。特に「DCPグラセフ」と呼ばれるグランド・セフト・オートオンラインのサーバーに参加している面々も多く集まり、日頃のオンライン活動の話題で盛り上がったという。

カテゴリートップへ

