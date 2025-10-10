ドスパラが周年祭を開催！ 抽選で「100人に1人」が実質タダに

ドスパラ周年祭スタート！抽選で「100人に1人実質タダ」など豪華キャンペーン開催

パソコン専門店ドスパラを展開するサードウェーブは、10月10日より「ドスパラ周年祭」を開催する。期間中は、全国のドスパラ店舗および公式通販サイトにて、お得なキャンペーンが多数実施される。

抽選で100人に1人が実質タダに！最大10万円分ポイント還元

今回の周年祭で特に注目を集めているのが、「抽選で100人に1人実質タダ！」キャンペーンだ。3,000円以上の購入者を対象に、抽選で100人に1人、最大10万円分のドスパラポイントが全額還元される。還元されたポイントは、パソコン本体やPCパーツ、中古商品、修理サービスなど、幅広いドスパラ製品に利用可能だ。

新品PC購入で最大33,000円分ポイント還元も同時開催

さらに、「対象パソコンの購入＆エントリーで最大33,000円分ポイント還元」キャンペーンも同時開催されている。対象となる新品PCを購入すると、最大33,000円分のポイントがもれなく付与される仕組みだ。高性能なPCをよりお得に手に入れられるチャンスとなっている。詳しい条件や対象製品は、ドスパラ公式サイトで確認できる。

数量限定クーポンや日替わり特価も見逃せない

そのほかにも、数量限定の割引クーポンや、日替わりでお得になる中古PCの特別販売など、多彩な特典が用意されている。今年の周年祭は、PCユーザーやガジェットファンにとって見逃せない内容だ。

お得なキャンペーンが揃うこの機会に、ぜひドスパラの店舗や公式通販サイトをチェックしてみてはいかがだろうか。