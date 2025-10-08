情熱も、冬の灯も。“赤”で魅せる12月のアートを募集中！

サードウェーブは、同社のクリエイティブプログラム「ドスパラクリエイティブプロダクション（DCP）」による『DCPカレンダー』12月分のイラストと写真を、11月9日まで募集中だ。選考通過者には、公式ページへの掲載や5,000ドスパラポイントが進呈される。

カレンダーの12月のテーマは「赤」。このテーマに沿った作品を募集し、イラスト部門とフォト部門からそれぞれ1作品を選出する。選ばれた作品は、ドスパラの公式サイトにカレンダー画像として掲載されるだけでなく、秋葉原本店でポストカードとしても配布されるという。また、応募者の中から抽選で1名にも5,000ドスパラポイントが贈られる。

応募は、ドスパラの会員登録が必要で、作品をハッシュタグ「#DCPカレンダー2025」と「#12月」を付けてXまたはInstagramに投稿することで行う。過去の選出作品や募集要項の詳細は公式サイトで確認可能である。

ドスパラクリエイティブプロダクションは、会員の創造活動を支援するため、幅広いクリエイティブ分野でサポートを提供している。Liveセミナーやアーカイブ動画を通じて新しい知識とスキルを学べるほか、様々なコンテストやイベントも行っている。