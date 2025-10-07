葛葉モデルのGALLERIA、ガチでカッコいい。赤く光る“葛葉レッド”に惚れるファン続出!?

GALLERIA × 葛葉 コラボゲーミングPCが登場！ドスパラで10月7日より受注開始

サードウェーブが展開する人気ゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」が、にじさんじ所属のVTuber・葛葉とのコラボレーションモデルを発表した。10月7日より、全国の「ドスパラ」店舗および公式通販サイトで受注がスタートしている。 価格は224,980円から。

AMD・Intel両対応の全10モデルを展開

今回のコラボモデルは、AMDとIntel、それぞれのプロセッサを搭載した全10機種をラインナップ。 ユーザーの用途や予算に合わせて最適なスペックを選択できる。 筐体デザインには葛葉をモチーフにした特別仕様を採用し、水冷ヘッドには限定ロゴを刻印。 見た目にもコレクション性の高いモデルとなっている。

購入特典として、限定オリジナル壁紙やシステムボイスが収録されるほか、 A4クリアポスターと特製ステッカーも同梱されるなど、ファン垂涎の内容だ。

注目モデル「GALLERIA KZHPR7A-R56-B」

シリーズの中でも注目を集めているのが、「GALLERIA KZHPR7A-R56-B」だ。 このモデルにはAMD Ryzen 7 7700プロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、価格は264,980円。

本体サイズは幅217×奥行446×高さ501mm、重量は約15kg。 LEDは「葛葉レッド」カラーで、起動直後から赤く輝くライティングが印象的だ。

コラボ記念展示も実施中

さらに発売を記念して、全国の一部ドスパラ店舗では葛葉の複製サイン入りスタンディパネルを設置中。 設置期間は11月10日までとなっており、ファンなら見逃せない展示イベントとなっている。 対象店舗の詳細は、特設ページで確認可能だ。

本コラボPCは、デザイン・性能・特典の三拍子がそろった特別モデル。 葛葉ファンはもちろん、ハイスペックなゲーミング環境を求めるユーザーにも注目の製品といえる。