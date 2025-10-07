京都で生まれる“デジタル生命”｜チームラボ×サードウェーブが仕掛ける体験革命

サードウェーブ、チームラボ京都新ミュージアム「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」へ高性能PCを提供。アート×テクノロジーの融合を支援

サードウェーブは、10月7日にオープンした「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」に協賛し、同施設に高性能PCを提供することで、アートとテクノロジーの融合を支援している。 この協賛により、日本最大級の規模を誇るチームラボのミュージアムでは、最新のデジタル技術を駆使した50点以上のアート作品が展開され、圧倒的な没入空間を実現。 特設サイトでは、今後、限定コンテンツや動画なども順次公開される予定だ。

京都駅近く、約1万平方メートルのスケールで広がるデジタルアート体験

「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」は、京都駅から徒歩圏内に位置し、延べ約10,000平方メートルにおよぶ広大な空間を誇る。



「体験リポート編」では、来場者の視点からミュージアムのスケール感や美しさを映像で紹介している。 さらに「技術解説編」では、チームラボのエンジニアがサードウェーブ製PCの役割と、その技術的背景について解説する動画が公開される。

また、現場の声を届けるスペシャルインタビューも掲載予定で、アートミュージアムの魅力を多角的に伝え、訪れる人々に新たな視点と感動を提供する。

デジタル技術が生み出す新たなアートの可能性を体感

特設サイトでは、先行公開中のトレーラー映像や特別コンテンツを随時更新中。 アートとテクノロジーが融合した「チームラボ バイオヴォルテックス 京都」とサードウェーブの取り組みを通じて、デジタルが生み出す新しいアート体験をぜひ体感してほしい。