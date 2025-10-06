ほっともっと人気「牛すき焼き」が復活！ 肉2倍の“W牛すき”など3種でラインナップ

ほっともっとは、「牛すき焼き」シリーズを10月22日より期間限定で発売します。

冬の人気「牛すき焼き」が今年も

持ち帰り弁当の「ほっともっと」では、季節商品として「牛すき焼き」のお弁当が毎年好評といいます。今年も、昨年と同様、鍋タイプの「牛すき焼き弁当」と「W牛すき焼き弁当(肉2倍)」、それと丼タイプの「牛すき重」の3商品を展開します。

牛肉や木綿豆腐、白滝、さらに白菜、玉ねぎといった野菜を醤油、砂糖、本みりんを加えた特製だれで仕上げた本格的な“牛すき焼き”とうたいます。たまご付きにも変更が可能ですよ。

▲鍋タイプ 牛すき焼き弁当 790円

▲鍋タイプ W牛すき焼き弁当(肉2倍) 1050円

鍋タイプの「牛すき焼き弁当」は、お肉も野菜もたっぷりで、「これぞ“ザ・すき焼き”と唸る一品」なんだとか。牛肉の量が2倍の「W牛すき焼き弁当(肉2倍)」は、すき焼きの主役である牛肉を思う存分に楽しめる内容に仕上がっています。

▲丼タイプ 牛すき重 690円

“しみうま”なすき焼きをごはんの上に盛り付けた丼タイプのお弁当。甘めのすき焼きとごはんとの相性抜群で、さらに別添の「特製牛すき焼きのたれ」で、濃さを調整可能です。

たまごを付けるには別途70円かかります。

甘辛しみ旨！ 価格は昨年より値上げ

牛肉に甘辛いすき焼きのたれが染みた牛すき焼きは冬季のご褒美。ほっともっとの「牛すき焼き」シリーズは数ある季節商品の中でも評判がよく、これを楽しみにしていたファンも多いのでは！

なお、今年は通常の「牛すき焼き弁当」が昨年より70円値上げ。肉2倍のダブルは1000円を超えてきました。

※価格は税込み表記です。