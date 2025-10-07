刺身もマグロも35%増量！ 35周年記念の「増量祭り」が3日間限定で開催されるぞ！

東京と埼玉で展開する海鮮居酒屋「地魚屋」は11月4日～9日の6日間、「35周年記念 増量祭り」を開催します。対象は浜松町店、三田店、大宮店の3店舗です。

35周年にちなんで「35％増量」

海鮮居酒屋・字魚屋にて

こだわりの地魚と厳選された日本酒を、35周年にちなんで「35％増量」および「特別価格」で販売します。

▲35周年記念特別お造り盛り合わせ 浜松町店・三田店3948円／大宮店3058円

看板メニューの「絢爛 お造り五種盛り（2人前）」を、期間中は同価格のまま35％増量して提供します。豊洲市場から直送される新鮮な魚介を使い、口の中で広がる豊かな風味と食感が楽しめるといいます。

▲本マグロ丼スペシャル 1980円

大トロ・中トロ・赤身を少量ずつ盛り合わせた本マグロ丼を35％増量して提供します。海のダイヤと呼ばれる本マグロの旨みを、贅沢に味わえる一品としています。

▲国産牛すじ豆腐 759円

とろとろに煮込んだ牛すじを35％増量。牛すじの旨みが豆腐に染み込み、口の中でほろりとほどける味わいが魅力なんだとか。

▲生ビール（アサヒスーパードライ） 350円

通常658円の生ビール（中）を期間限定で350円で提供します。旬の魚を肴に味わえます。

▲金陵 特別純米酒 350円

通常759円の純米酒を特別価格で提供します。地元酒米「オオトセ」を使用し、香味のバランスが取れた辛口の日本酒。口に含むと、甘味と酸味の調和した味わいと心地よい余韻が広がるそうですよ。

本マグロも牛すじも増量！

人気の刺身盛り合わせや本マグロ丼がそのままの価格で増量というのはかなりお得！ 生ビールと純米酒の特別価格も合わせて、仕事帰りの一杯にもぴったりの内容です。

対象店舗が近くにある人は、ぜひチェックしてください。

※価格は税込み表記です。