ドーナツ＆ホイップ食べ放題！ドーナツを無限にアレンジできる！38店舗で

ニラックスが展開する「グランブッフェ」などブッフェ店舗では、10月9日～11月3日の期間、ウェブ予約限定で「無限ドーナツ＆ホイップクリーム食べ放題」コースを実施します。全国の“ニラックスブッフェ”38店舗が対象です。

ニラックスのブッフェ38店舗で

無限ドーナツ＆ホイップ！WEB予約限定

ニラックスのブッフェ店舗では、サラダやデリ、ジューシーな自家製から揚げ、好みのトッピングで楽しめるうどんやラーメンなど、幅広いラインナップの料理がブッフェ形式で食べ放題できます。

今回の「無限ドーナツ＆ホイップクリームコース」は、通常の「飲茶コース」または「スタンダードコース」以上のコースで、カリッともちもち食感のドーナツとホイップクリームを無料で利用できるというもの。



Web予約限定の企画となり、公式LINEから「無限ドーナツ＆ホイップ食べ放題」コースを選択することで予約できます（コースの価格は店舗ごとに異なる）。

ドーナツにチョコソースやフルーツをトッピングしたり、ホイップクリームを他のスイーツに添えたりと、組み合わせ次第でオリジナルスイーツを作ることができます。



■「無限ドーナツ＆ホイップクリーム食べ放題」コース 実施店舗

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

ドーナツもホイップも好きなだけ！

甘い香りに包まれながら、ホイップクリームを思う存分味わえる夢のようなコースです。自分でホイップを絞って仕上げる体験は、大人でもワクワクできそう！



ドーナツ×ホイップの無限コンビは、ハロウィン気分を一気に盛り上げてくれそうです。



ニラックスのブッフェの利用料金は店舗ごとに異なるので、気になる人はお近くの店舗情報を確認してみましょう。

※価格は税込み表記です。