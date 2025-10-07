【3日間】ラーメン無料券配布！「太陽のトマト麺」で年イチの祭りだ

トマトラーメンの専門店「太陽のトマト麺」は10月9日～11日の３日間限定で、ラーメン1杯の注文につき「太陽のラーメン無料券」を1枚進呈するキャンペーンを開催する。

10月10日「トマトの日」にあわせサービス券配布

「太陽のトマト麺」はイタリアンとラーメンが融合した新ジャンルとして、2006年に生まれたチェーン。そんな太陽のトマト麺で、毎年年に一度の“トマト祭”が開催。



“トマトの日”である10月10日にあわせ、10月9日～10月11日の3日間限定で、好きなラーメン1杯を注文した人を対象に、次回以降に利用できる「太陽のラーメン無料券」が1枚プレゼント。

実施店は国内の太陽のトマト麺全店で、無料券の使用期限は11月30日（無料券が利用できるのは店内飲食限定）。

※テイクアウトラーメン、冷凍ラーメン、デリバリーは対象外

※10月9日～11日は、チーズ増量サービスを休止

※無料券を利用の場合、無料券の配布は無し

週末はお店へ♪

対象のラーメンは“好きなラーメン”なので、看板メニューである「太陽のラーメン」をはじめ「ボンゴレ麺」や「チーズラーメン」でもオーケー。次回以降に券の仕様で「太陽のラーメン」が無料で楽しめる。



太陽のトマト麺が家の近くにあれば超ラッキー！ 店舗はこちらから検索できるので、気になる人は確認してみよう。

この3日間はラーメン食べに行こ〜！

（※文中の価格はすべて税込）