このページの本文へ

10月9日～11日実施

【3日間】ラーメン無料券配布！「太陽のトマト麺」で年イチの祭りだ

2025年10月07日 16時15分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

カレンダーに予定を入れよう〜！

　トマトラーメンの専門店「太陽のトマト麺」は10月9日～11日の３日間限定で、ラーメン1杯の注文につき「太陽のラーメン無料券」を1枚進呈するキャンペーンを開催する。

10月10日「トマトの日」にあわせサービス券配布

　「太陽のトマト麺」はイタリアンとラーメンが融合した新ジャンルとして、2006年に生まれたチェーン。そんな太陽のトマト麺で、毎年年に一度の“トマト祭”が開催。

　“トマトの日”である10月10日にあわせ、10月9日～10月11日の3日間限定で、好きなラーメン1杯を注文した人を対象に、次回以降に利用できる「太陽のラーメン無料券」が1枚プレゼント。

　実施店は国内の太陽のトマト麺全店で、無料券の使用期限は11月30日（無料券が利用できるのは店内飲食限定）。

※テイクアウトラーメン、冷凍ラーメン、デリバリーは対象外
※10月9日～11日は、チーズ増量サービスを休止
※無料券を利用の場合、無料券の配布は無し

週末はお店へ♪

　対象のラーメンは“好きなラーメン”なので、看板メニューである「太陽のラーメン」をはじめ「ボンゴレ麺」や「チーズラーメン」でもオーケー。次回以降に券の仕様で「太陽のラーメン」が無料で楽しめる。

　太陽のトマト麺が家の近くにあれば超ラッキー！ 店舗はこちらから検索できるので、気になる人は確認してみよう。

　この3日間はラーメン食べに行こ〜！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧