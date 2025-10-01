ハイボール約200円に！牛角、秋の「焼肉祭り」開催中～

焼肉チェーン「牛角」は、10月1日～21日の平日限定で、「秋の焼肉祭り」を沖縄除く全店で開催します。

全13品がお得に！「秋の焼肉祭り」

食欲の秋に向けたキャンペーンで、期間中は土日祝日をのぞいて、人気のハラミ3種など、全13商品を特別価格で提供されます。

■「やみつきハラミ」半額！

噛むたびに肉汁あふれる「やみつきハラミ 味噌にんにく」が通常価格638円から半額の319円になります。

その他、黒胡椒でアクセントを加えた「牛角ハラミ」、30日間熟成で柔らかくジューシーな「牛角上ハラミ」もおトクな価格で登場します。



■「蜜おさつバター」「牛角アイス」もお得に

秋の味覚“さつまいも”を使った「蜜おさつバター」や、ひんやりデザートの「牛角アイス」もそれぞれ値引きされます。

熱々のバターと冷たいアイスのコントラストが、甘さと香ばしさの絶妙なハーモニーを生み出すといいます。



■ハイボール、レモンサワー 209円

さらに生ビールやハイボール、無糖レモンサワーもお祭り価格で提供され、フード・デザート・ドリンクまで幅広くおトクになります。





なお、キャンペーンの適用には公式サイト内の専用ページの提示が必要です。また条件として飲食代金3300円以上利用した人が対象となります。

「秋の焼肉祭り」キャンペーン概要

●実施期間：2025年10月1日(水)～10/21日(火)の平日限定

●対象商品：全13商品

●実施店舗：全国の牛角店舗

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く。

●利用方法：着席時・会計時に「専用ページ画面」をスタッフに提示。

※割引前の飲食代金3,300円(税込)以上で利用可。

お得な秋の焼肉祭り！

赤身と脂のバランスが絶妙なハラミを中心に、デザートやドリンクまでおトクに楽しめるのが嬉しいです。

ハラミの噛み応えとジューシーさに加えて、蜜おさつバター×牛角アイスの甘さと香ばしさのコントラストは、食後のごほうび感も満点。食欲の秋にぴったりの内容です。

※価格は税込み表記です。