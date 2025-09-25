パナソニックが最小最軽量の超望遠ズームレンズ「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」を発表





パナソニックは9月25日に、フルサイズミラーレスカメラLUMIX Sシリーズ用の新レンズ、「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」を発表した。

100mmから500mmまでの超望遠をカバーし、最高で7.0段の手ブレ補正機能を搭載しながら、小型軽量を実現したのが特徴。Lマウント用でLUMIX Sシリーズに加え、Leica、SIGMAなどのLマウントカメラで利用できる。

メーカー希望小売価格は30万5800円で、11月中旬発売予定だ。

1285gを実現しテレコン対応で1000mmも可能

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」



LUMIXの望遠系レンズは、単体では「LUMIX S 70-300mm F4.5-5.6 MACRO O.I.S.」の300mmが最望遠で、70-200mmにテレコンを付けた400mmまでだった。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」では、1.4倍の「DMW-STC14」装着で210-700mmF10に、2倍の「DMW-STC20」で300-1000mmF14が実現する（テレコン装着時は150-500mm域となる）。

また、S1RⅡのハイブリッドズームを使えば、レンズのみで2105mm、2倍テレコンで4211mm相当での撮影が可能となる。

「LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.」のレンズ構成は12群19枚で、UEDレンズ2枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ2枚を搭載。ズーム全域で中心から周辺まで高い解像性能を実現する。

手ブレ補正はボディとの連動制御による「Dual I.S. 2」に対応し、望遠側で7段分の高い手ブレ補正効果を発揮。

S1Ⅱ、S1ⅡE、S1RⅡ使用時は、AF時にはフォーカスリングのコントロールリング化に対応するほか、フォーカスボタンにファンクション機能の割り当てが可能となる。

動画撮影時については、ズームリングの回転トルクが調整可能で、ズームの誤動作を防ぎつつ、繊細な操作が求められる場面からスピーディなズーミングまで、快適な操作感を実現。また、絞りマイクロステップ制御で、輝度変化が大きいシーンでも、F値変化をなめらかに制御できる。

MF時のズーム中のピント送りが可能で、ズーミングしながら別の被写体へピント合わせができ、フォーカスブリージングも最小化されている。

ボディは防塵・防滴/耐低温設計で、レンズ最前部にはフッ素コーティングを採用。サイズはΦ92×196.1mmで、重さは1285gだ。

他社製品では、

ソニーα

100-400mm F4.5-5.6

＝93.9×205mm・1395g

200-600mm F5.6-6.3

＝111.5×318mm・2115g



キヤノン

100-500mm F4.5-7.1

＝93.8×207.6mm・1370g



ニコン

100-400mm f/4.5-5.6

＝98×222mm・1355g



で、LUMIXの100-500mmはいずれより小さく軽い。シグマのLマウントでは100-400mm F5-6.3は86×197.2mmで1135g、150-600mm F5-6.3は109.4×263.6mmで2100gだ。

LUMIX S 100-500mm F5-7.1O.I.S.

（S-R100500）



レンズ構成：12群19枚

特殊レンズ：UEDレンズ2枚、EDレンズ2枚、UHRレンズ2枚

絞り羽根：11枚

最短撮影距離：0.80m(W端) / 1.50m(T端)

最大撮影倍率：0.16倍(W端) / 0.36倍(T端)

フィルター径：Φ82

アクチュエーター：デュアルフェイズリニアモータ

手ブレ補正：7.0段(T端)

防塵防滴・耐低温：対応

スイッチ類：AF／MFスイッチ、OISスイッチ、ズームリミットスイッチ、フォーカスリミットスイッチ、フォーカスボタン

サイズ：Φ92.0x 196.1mm

重量：1285g

その他：三脚座付属