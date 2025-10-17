LUMIX S5ⅡでもMFリングのコントロールリング化が可能に＆スマホ用アプリ「LUMIX Lab」に「Magic LUT」搭載

カメラ、レンズのファームアップとスマホアプリのバージョンアップです!!





パナソニックは10月17日に、LUMIX S/Gシリーズボディ、Sシリーズレンズのファームウェア・アップデートと、スマートフォン用アプリのバージョンアップを発表した。

10月20日10時に、サポートサイト更新・ファームウェア公開が行われる。

MFリングのコントロールリング化

MFリングの回転方向設定が

LUMIX S5ⅡやS9でも可能に

フォーカスリングを活用できるファームアップで、すでに、LUMIX S1Ⅱ/S1RⅡでは実現している機能を、S5Ⅱ世代でも可能にした。

AF時にMFリングに機能の割り当てが可能、MFリングの回転方向の変更が可能になる。

☆追加対応カメラ

LUMIX S5Ⅱ

LUMIX S5ⅡX

LUMIX S9

また、同機能の対応レンズも増える。これまでは、以下のレンズでのみ可能だった。

LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.

LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6

LUMIX S PRO 50mm F1.4

LUMIX S 24-60mm F2.8

LUMIX S 100-500mm F5-7.1 O.I.S.

今回のファームアップで、以下のレンズでも可能となる。

LUMIX S 18mm F1.8

LUMIX S 24mm F1.8

LUMIX S 35mm F1.8

LUMIX S 50mm F1.8

LUMIX S 85mm F1.8

LUMIX S 100mm F2.8 MACRO

また、DJI社製ジンバル Bluetooth対応が、

LUMIX S5Ⅱ

LUMIX S5ⅡX

LUMIX GH7

で可能になるほか、OMデジタルソリューションズ社製フラッシュでの電波ワイヤレス発光・MULTI発光対応が、

LUMIX S5Ⅱ

LUMIX S5ⅡX

LUMIX S9

LUMIX GH7

LUMIX G9Ⅱ

で可能になる。

スマホ用アプリ「LUMIX Lab」に

新機能「Magic LUT」搭載



好みの写真の色味をもとにAIがLUTを生成し、簡単に好みの絵作りができる機能。お気に入りのLUTは撮影した写真や動画に反映でき、LUMIXに転送するとリアルタイムLUT撮影を楽しむこともできる。

Magic LUTは、カメラやスマートフォンで撮影されたJPEG、HEIF、MP4ファイルにも対応。LUTとして保存する前に色を微調整することができ、撮影や編集時にカメラ内で色味・濃度などの項目を調整することも可能だ。

スマホ用アプリ「LUMIX Flow」の

対応カメラ拡充



「LUMIX Flow」対応機種として

LUMIX S5Ⅱ

LUMIX S5ⅡX

LUMIX GH7

が増えた。

また、LUMIX Flowのライブビュー表示で、LUTが反映された映像が表示可能になる。またアプリからカメラ、カメラからアプリの双方向の状態通知が可能になり、確認作業の効率化が図れる。

カメラ側で表示されているフレームと同じフレームを、アプリのライブビューでも表示可能になる。アプリ上でのフレーム表示やON/OFF設定もカメラ側と同期し、両方で切り替えが可能になる。

LUMIXの縦向き撮影時、UI画面も縦向きに表示となる。