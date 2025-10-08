「牡蠣の酸辣あんかけ」がうまそ～！ 大戸屋“やみつき中華”が贅沢だぞ

大戸屋は「牡蠣の酸辣あんかけ焼きそば」（1530円）と「生ニラだれの油淋鶏」（1280円）を10月3日より数量限定で販売開始した。

ボリュームも満点！大戸屋の中華メニュー

定食レストラン「大戸屋」に秋の訪れとともに増す食欲にぴったりの、中華メニューが登場する。

今回、「中華飯店」メニューとして牡蠣の旨みに酸味と辛みを効かせた「牡蠣の酸辣あんかけ焼きそば」と、生姜の香るタレとフライドガーリックが食欲をそそる「生ニラだれの油淋鶏」の2商品が新登場。

▲「牡蠣の酸辣あんかけ焼きそば」

定食 1530円（ミニサラダ、味噌汁、漬物付き）

単品 1490円（ミニサラダ付き）



酸味と辛みが効いた“酸辣湯（スーラータン）あん”が、香ばしく焼き上げた麺にとろりと絡む贅沢な一皿。



牡蠣の旨みに、しめじ・筍・キクラゲの食感がアクセントとなり、思わずやみつきになる味わい。お好みで「特製ラー油」を加えれば味の変化も楽しめ、さらに香ばしく深みのある辛みが広がるという。

▲「生ニラだれの油淋鶏」

・定食 1280円（ご飯、味噌汁、漬物付き）

・単品 1190円

カリッと香ばしく揚げたジューシーな鶏肉に、特製の生ニラ香味だれがたっぷり絡む一品。



生姜と生ニラ、仕上げのフライドガーリックの香りがいっそう食欲をそそり、酸味と生姜の効いたタレが味を引き締め、ボリューム満点ながら箸が止まらないおいしさとしている。

和食だけじゃない！本格中華も

ご飯が止まらなくなってしまいそうな、やみつきのおかずたち。和食のイメージが強い大戸屋で楽しむ、一手間かかった中華に期待！

（※文中の価格はすべて税込）