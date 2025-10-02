23.8インチ×2枚の4Kデュアルモニター、サンコーから新発売｜上下配置で省スペース

サンコー、上下2画面対応の新製品「23.8インチデュアルモニター 4K」を発売

サンコーは10月1日、新製品となる『23.8インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K』を発売した。価格は89,800円で、サンコー公式オンラインストアや直営店、各取扱店舗、主要ECサイトにて購入可能だ。

上下配置のデュアル構成、2画面で4K表示対応

今回登場したモニターは、23.8インチの高画質液晶ディスプレイを上下に2枚搭載したユニークなデュアルモニター。3840×2160の4K解像度に対応している。

接続は付属ケーブルで簡単に行え、Windows・Mac両方に対応。さらに、Type-C、HDMI、DisplayPortといった豊富な入力端子を備えており、幅広い環境で利用できる。

使い分けできる表示モードと快適設計

本製品は作業内容に応じて「マルチディスプレイモード」、「フルスクリーンモード」、「ミラーモード」の3種類の表示モードを切り替えることができる。

ノングレア液晶を採用しており、長時間作業でも目に優しい設計となっている。さらに内蔵スピーカーも搭載。サイズは幅542×奥行17×高さ650mm、重量約5kgと、省スペース設計ながら安定した使用感を実現している。

発売記念キャンペーンも開催中

発売を記念して、公式通販サイトではモニターシリーズ全商品が5％オフとなるキャンペーンを10月1日から10月14日12：00まで実施中。

大画面で効率的に作業スペースを拡張したいユーザーにとって、このタイミングは絶好の導入機会といえるだろう。