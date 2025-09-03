2025年8月1日～8月31日までの売れ筋ランキング、X3D人気は継続
RyzenとRX 5070 XT／RTX 5070 Tiの組み合わせが人気！ FRONTIERのゲーミングPC8月売上ランキングベスト3
9月になったとはいえ、まだまだ暑さが続いているため、涼しい自宅でゲームを楽しみたい人も多いのではないだろうか。そんなときは、高性能なゲーミングパソコンを使ってゲームを楽しむというのも一興だ。
では、現在どんなモデルが人気なのだろうか。ゲーミングPCブランド「FRONTIER」を販売するインバースネットの協力のもと、2025年8月1日～8月31日の期間で売れた製品を紹介する。掲載製品は時期によって完売となっていたり、在庫などの変動により同じパーツ構成を選択できない可能性があることはご了承いただきたい。
1位
シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）
価格：30万円前後
CPU：Ryzen 7 9800X3D
GPU：Radeon RX 9070 XT
メモリー：32GB
ストレージ：2TB SSD
無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3
電源：750W 80PLUS GOLD
製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/
担当者のコメント：前回（7月のランキング）に引き続き、Ryzen 7 9800X3D×Radeon RX 9070 XTの組み合わせが一番売れ筋モデルとなっています。高フレームレートはもちろん、配信や動画編集などのクリエイティブ用途でも十分なパフォーマンスを発揮します。
2位
シリーズ名・モデル名：GHLシリーズ（FRGHLMB650）
価格：30万円前後
CPU：Ryzen 7 9800X3D
GPU：GeForce RTX 5070 Ti
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n（Wi-Fi 6E）＋Bluetooth 5.3
電源：750W 80PLUS GOLD
製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/
担当者コメント：Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070Tiの組み合わせで、ゲームだけでなく、配信や動画編集などクリエイティブまで幅広く快適に動作します。
3位
シリーズ名・モデル名：GKシリーズ（FRGKA620）
価格：20万円前後
CPU：Ryzen 7 9700X
GPU：GeForce RTX 5070
メモリー：32GB
ストレージ：1TB SSD
無線LAN：ー
電源：750W 80PLUS GOLD
製品情報：https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej-sale/
担当者コメント：Ryzen 7 9700X搭載のモデルが上位にきました。価格と性能のバランスにとても優れており、初めてのPCにもおすすめの1台です。
セールでお得なBTOパソコンを多数用意！
このほか、FRONTIERでは対象のBTOパソコンがオトクに購入できる「半期決算セール（9月5日15時まで）」や、Windows 10からの買い替えにおススメなパソコンがお得な「スペシャル応援祭（9月18日15時まで）」を実施中だ。ランキングと合わせて気になるモデルがあるかもしれないのでぜひチェックしてみてほしい。
