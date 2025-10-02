スーパー店員の笑顔をAIが採点します “笑顔トレーニング端末”導入で元気な接客をめざそう！

InstaVRは10月1日、同社が提供する笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」を、広島に本社を持つユアーズが展開するスーパーマーケット「ユアーズ」「アバンセ」の全26店舗で導入することを発表した。

「スマイルくん」は、従業員の笑顔や、声量、滑舌、調子（音程）をリアルタイムにAI分析してスコアリングし、即座にフィードバックすることで、従業員の笑顔や発声をゲーム感覚で楽しみながら改善する端末。

ユアーズは今期営業テーマである「いの一番へ笑顔・元気・挨拶」を達成するために、「スマイルくん」を通じて、ユアーズ全店舗で笑顔で元気な挨拶を実践し、お客様へさらなる高品質な接客を提供するとしている。

ユアーズの取り組みが成功を収めれば、同様の手法を採る企業が増える可能性もある。今後は、このようなAIを活用したコミュニケーション施策が、流通小売業界全体で広がっていくかもしれない。