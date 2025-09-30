『SHINOBI 復讐の斬撃』が初登場！セガがSteamにて最大90オフの「Autumn Sale」を開催

セガは9月30日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、最大90％オフで購入できるSteam「Autumn Sale」を開催中。セール期間は、2025年10月6日まで。

今回のセールでは、『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』『SHINOBI 復讐の斬撃』が初登場。

セガから、『龍が如く８』が60％オフ、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が40％オフでラインナップ。また、『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』や『ツーポイントミュージアム』なども特別価格で販売している。

アトラスからは、『メタファー：リファンタジオ』が45％オフ、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』も特別価格で登場。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール」特設サイト

https://www.sega.jp/special/sale/