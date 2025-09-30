「ビーフカレー」が半額に！2週間限定、ドリンクの注文でお得に

「カフェ・ベローチェ」では、10月2日から、好きなドリンク1品の注文で「オリジナルビーフカレー」半額で提供するキャンペーンを実施します。また、スクラッチカードキャンペーンも同日より展開します。

ドリンク注文でビーフカレー半額！

ベローチェにおいてドリンクの注文で「オリジナルビーフカレー」が半額になるのは初の試み。



■オリジナルビーフカレー 通常830円→ドリンク注文で415円

オリジナルビーフカレーは、牛肉やオニオン、マッシュルームなどをじっくり煮込んだ、コク深い中辛の欧風カレー。キャンペーンでは、セットドリンクに限定せず、お好みの一杯と自由に組み合わせても割引されます。



キャンペーン期間は10月15日まで。



■スクラッチカードキャンペーン

さらに、お会計1回につきハズレなしの割引スクラッチカードを1枚プレゼント。対象商品が次回購入時に、50円引き、100円引き、200円引き、もしくは無料となります。



■黒ねこハロウィンBOX（1980円）

さらに先んじて10月1日より「黒ねこハロウィンBOX」が発売。黒ねこの家をイメージしたボックスに、黒ねこデザインのクッキーと猫足型グラスが入った特別セットです。

食べ応え抜群の「牛カルビサンド」など新作登場

また同日より、秋にぴったりの新商品として、食べ応えのある牛カルビサンド、濃厚な海老のトマトクリームリゾット、香ばしい焼き栗を使ったモンブランが登場します。

▲焼きたてサンド 牛カルビ～テキサスBBQ～ 単品550円、セット810～860円

牛カルビサンドは、全粒粉入りパンに辛子マヨネーズを合わせ、タレで下味をつけて柔らかく仕上げた牛カルビとサラダほうれん草と焼きトマトを挟み、コク深いテキサスBBQソースで仕上げた一品です。

▲海老のトマトクリームリゾット 単品830円、セット1080～1130円

リゾットは粒立ち食感が特徴の専用米に、海老の旨みとトマトの酸味を重ね、濃厚で最後まで食べ飽きない味わいに仕上げているそうです。

▲王道モンブラン～焼き栗使用～ 単品490円

モンブランは、深煎りブレンドコーヒーの味わいに合うよう、少し甘めの仕上がり。スポンジ生地の上に、ホイップクリームと焼き栗ペーストを練り込んだマロンクリームを重ね、仕上げに栗をトッピングしています。

食欲の秋を満たす新作が登場！

今回の新作は秋の味覚をたっぷり楽しめるラインアップで、食事からスイーツまで幅広くそろっているのがうれしいですね。

ビーフカレー半額やスクラッチキャンペーンも実施されるので、ランチやティータイムに試してみては？

※価格は税込み表記です。