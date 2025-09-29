米核融合ベンチャーが10億ドル契約／CDC元所長「1カ月電撃解任」の舞台裏

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

核融合のコモンウェルスが10億ドルの契約獲得、石油大手エニが顧客に

MIT発の核融合企業コモンウェルス・フュージョン・システムズが、イタリアの石油大手エニから10億ドルの電力購入契約を獲得。2030年代稼働予定の商用核融合発電所「アーク」からの電力供給で合意した。グーグルに続く大口顧客の獲得で、核融合発電の実用化に弾みがつく形だ。

≫ 続きはこちら

「科学的証拠を無視」CDCで何が？1カ月で解任された元所長明かす

CDC元所長のスーザン・モナレスが上院公聴会で衝撃の証言。ケネディ保健福祉長官から「科学的証拠に関係なくワクチン推奨事項を承認する」よう求められ、拒否したところわずか29日で解任されたという。

≫ 続きはこちら

1ドルで5ドルのリターン、 研究開発が政府の 「最良の長期投資」の理由

NIH予算40%減、NSF予算57%減——米国の科学予算削減が進む中、研究開発投資の正当性を証明するのは、過去の輝かしいブレークスルーではなく、投資額に見合った成果だ。経済学者たちの最新の見解を紹介する。

≫ 続きはこちら

「ろうそくの灯」が原点、 ナトリウム電池革命に挑む アフリカ出身のMIT研究者

エチオピアに生まれ、安定した電力供給を受けずに育ったMITのアバテ助教授は、持続可能なエネルギーの安定供給の研究に取り組んでいる。現在注力しているのは、エネルギー密度の高いナトリウム電池と、地下の熱と圧力を利用するアンモニア製造の2つだ。

≫ 続きはこちら

浅川 純：研究から事業へ、「水」で衛星を動かす宇宙起業家の現在

ペールブルーの共同創業者兼代表取締役である浅川 純は、水を推進剤とする人工衛星用推進機を開発。複数の宇宙実証を成功させ、研究開発から事業化への転換を果たしている。

≫ 続きはこちら

グリーン水素に急ブレーキ、いま知っておきたい3つの動向

水素エネルギーへの期待が現実の壁にぶつかっている。IEAは最新の報告書で、2030年のクリーン水素生産予測を初めて下方修正した。米欧ではプロジェクト中止が続く一方、中国は電解装置で圧倒的優位を築く。

≫ 続きはこちら

解説：トランプ「鎮痛剤が自閉症の原因」説の科学的根拠は？

トランプ大統領が妊婦にタイレノール服用中止を求め、ワクチンと共に自閉症の原因と主張。しかし研究者らは「深い懸念」を表明し、最も厳密な研究では関連性は見出されていない。

≫ 続きはこちら

「撤回論文」もエビデンスに AIツールの科学利用に課題

ChatGPTなどのAIツールが撤回された科学論文を「正当な情報」として引用する問題が発覚。複数の調査で、科学研究用を謳うAIツールでも撤回論文を適切に識別できていない実態が明らかになった。

≫ 続きはこちら