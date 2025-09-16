「よーし!　きれいになっちゃうか！」自分にぴったりな韓流コスメ＆美容法を“無料カウンセリング”してもらえる神イベ、KITTE丸の内で開催

コスメや美容、旅行先など韓国人気は相変わらず。私の知人も近々韓国旅行の予定があるそうで、楽しみにしていました。とはいえ実際のところどんなコスメや美容があるのか、よく分からないんですよね。そんなあなに朗報です！

KITTE丸の内で開催される「2025 KOREA BEAUTY & MEDICAL FAIR」では、専門家によるパーソナルカラー診断や肌診断を無料で体験可能。数ある選択肢の中から、プロがあなただけにぴったりの韓流コスメや美容法を提案してくれます。よーし、いっちょ私もきれいになってみるか！

韓国美容の最新情報が分かる！

10月25日（土）から26日（日）にかけて、KITTE丸の内1階アトリウムで「2025 KOREA BEAUTY & MEDICAL FAIR」が開催します。

イベントでは、韓国の美容クリニックによる個別無料カウンセリングや人気コスメブランドの購入ができるほか、有名クリニックの専門家によるセミナーが開催。美容、コスメにまつわるリアルな情報が分かります。

2025 KOREA BEAUTY & MEDICAL FAIR

日時：2025年 10月25日(土)～26日(日) 11:00～19:00

場所：KITTE丸の内 １F アトリウム

参加費：無料 (一部事前予約制 / 当日受付あり)