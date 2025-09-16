【今日から】丸の内で“事件レベル”のお得ウィーク開幕！ お買い物が最大15%ポイント還元、初ショッピングでも5%還元されちゃう！

丸の内スペシャルポイントアップ7Days

　本日9月23日（火・祝）からの7日間のうち、どこか1日でも丸の内に行ってください！　この1週間は、丸の内が一年で最もお得な街になるんです！　ランチも！　秋服も！　ディナーも！　最大15%ポイント、なんなら生まれてこの方丸の内でお買い物をしたことがない、という方でも、5%のポイント還元を受けられるチャンスなんです！

見逃せない！1年に1度のポイントバック週間

　9月23日（火・祝）から29日までの1週間、「丸の内ポイントアプリ」でもらえるポイントが大幅にアップするキャンペーン「丸の内スペシャルポイントアップ7Days」が開催中です。

　期間中は、会員ランクに応じて、最大15%のポイント還元が受けられちゃいます！

　キャンペーンは、丸の内・有楽町・大手町エリアの対象店舗でお買い物が対象。

　丸の内ポイントアプリ会員は、丸の内での年間のお買い物利用額に応じて、ノーマルからダイヤモンド会員まで、6ランクに分かれています。キャンペーン期間中は、ノーマル会員でも5%のポイント還元が受けられ、ブロンズ会員で6%、シルバー会員なら7%、ゴールド会員で8%、プラチナ会員で9%、最高ランクのダイヤモンド会員なら10%のポイント還元が受けられます。

ランクによって還元率がアップ

ランクによって還元率が変わる。現在会員ではない、という人も、アプリをダウンロードして登録さえすれば、ノーマル会員としてすぐに5%のポイント還元が受けられる

　さらに！ そのお買い物をポイントアプリを提供している三菱地所グループCARDで行うと、どのランクでも5%のポイント還元がプラスされ、ダイヤモンド会員なら最大の15%、ノーマル会員でも10%のポイント還元が受けられちゃうんです！

三菱地所グループカードでのお買い物なら、さらに5%ポイントアップ！

　なお、コンビニなど、一部店舗ではエリア内であってもポイントアップ対象外となっていることもあるので、詳しくはキャンペーンサイトを確認してください。


　どうせお買い物するならお得にいいものを♪　今週は丸の内へショッピングにGO!

もっと楽しみたい、丸の内。

