オプテージ、日本・シンガポール間の国際通信事業に参入　先行して東阪のDCIサービスも

2026年1月に運用開始予定のオプテージの「曽根崎データセンター（OC1）」。大阪の梅田エリア（大阪市北区）に新設される、14階建で最大1200ラック程度収容可能な都市型データセンターだ。

オプテージは、このOC1のコネクティビティ（接続性）を強化すべく、日本とシンガポール間の国際海底ケーブルを利用した「グローバルDCI（データセンター間相互接続）」サービスを2028年度に開始することを発表した。

グローバルDCIサービスの提供は、AIやクラウドサービスの普及に伴う国際間のデータ通信量が急増したことを背景としている。これにより、安定した国際通信ネットワークの需要が高まり、OC1の運用前から多くの要望が寄せられていたという。

この声に応えるのが、日本とシンガポールのデータセンターを接続するグローバルDCIサービスだ。加えて、同サービスに先立ち、OC1と首都圏主要データセンターをオール光ネットワークで結ぶ国内DCIサービス「All-Optical Connect（AOC)」を、OC1開業の2026年1月より提供。近鉄およびJR東海（東海道新幹線）沿いの新構築ルートを採用している。

こうして、OC1から首都圏、シンガポールをつなぐDCIサービスが誕生する予定だ。なお、DCIサービスでは、100Gbps/400Gbpsの超高速専用線メニューがラインアップされる。

■グローバルDCIサービスの概要

首都圏を経由し、日本とシンガポール間を国際海底ケーブルで接続することで、両国のデータセンターを接続する国際DCIサービス

・運用開始：2028年度中

・提供区間：日本（首都圏）とシンガポール

・提供メニュー： 100Gbps/400Gbps

■国内DCIサービス「AOC（All-Optical Connect）」の概要

新たに構築する鉄道ルートを活用し、OC1と首都圏主要データセンターをオール光ネットワークで接続する国内（東阪）DCIサービス

・運用開始：2026年1月29日（OC1運用開始日）

・提供区間：OC1と首都圏主要データセンター

・提供メニュー：100Gbps/400Gbps（100GBASE-LR4/400GBASE-LR4）

・問い合わせ先：https://optage.co.jp/business/form/contact_general/form.html