「FF」「DQ」「サガ」「聖剣」など人気タイトルがそろい踏み！
『クロノ・トリガー』が50％オフ！スクエニが「TGS SALE」パート1を開催
2025年09月19日 19時30分更新
スクウェア・エニックスは9月19日、「スクエニ TGS SALE Part 1」を開始したと発表。セール期間はデジタルストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。
本セールはPC版を中心としたラインアップで、『クロノ・トリガー』や『FINAL FANTASY VII REBIRTH』など人気タイトルをお得にゲットできる。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。これ以外にも人気タイトルが多数ラインアップしているので、全タイトルは対象タイトル一覧ページを確認してほしい。
＜セール期間＞
ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア：2025年10月5日まで
Microsoft Store：2025年9月30日まで
Steam：2025年10月6日まで
Epic Games Store：2025年10月1日まで
App Store／Google Play／Amazonアプリストア：2025年9月28日まで
＜対象タイトル一覧掲載ページ＞
※Microsoft Store、Steamは仕様により、セール終了日時の表記がストア上で異なる場合がございます。
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
『クロノ・トリガー』
Steam／iOS／Android／Amazon App
50％オフ
© SQUARE ENIX
Illustration: © BIRD STUDIO/SHUEISHA
Story and Screenplay: © ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack』
Steam／Epic
40％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』
Xbox One／Windows／Steam／Epic
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『サガフロンティア２ リマスター』
Steam／iOS／Android
25％オフ
© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『オクトパストラベラー』
XSX|S／Xbox One／Steam／Epic
60％オフ
© SQUARE ENIX
『NieR:Automata BECOME AS GODS Edition』
Xbox One
60％オフ
『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』
Steam
65％オフ
© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.
『ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ』
Steam
40％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ドラゴンクエストトレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤』
Steam
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『ブレイブリーデフォルトII』
Steam
60％オフ
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY IX』
XSX|S／Xbox One／Steam／iOS／Android
53-60％オフ
※現在Android OS 14には対応しておらず、ストアにも表示されません
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY XIII』
Steam
60％オフ
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION』
Steam
60％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『聖剣伝説 Legend of Mana』
XSX|S／Xbox One／Steam／iOS／Android
50-60％オフ
© SQUARE ENIX
『サガ エメラルド ビヨンド』
Steam／iOS／Android
50％オフ
© SQUARE ENIX
『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』
XSX|S／Xbox One／Steam
60％オフ
© SQUARE ENIX Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
『春ゆきてレトロチカ』
Steam／iOS／Android
50-70％オフ
© SQUARE ENIX
『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』
Switch／iOS／Android
40-42％オフ
※iOS／Android版2025年10月5日まで。
© SQUARE ENIX
