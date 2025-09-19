ゲーム  >  『クロノ・トリガー』が50％オフ！スクエニが「TGS SALE」パート1を開催

「FF」「DQ」「サガ」「聖剣」など人気タイトルがそろい踏み！

『クロノ・トリガー』が50％オフ！スクエニが「TGS SALE」パート1を開催

2025年09月19日 19時30分更新

文● ミヤザキ／ASCII

　スクウェア・エニックスは9月19日、「スクエニ TGS SALE Part 1」を開始したと発表。セール期間はデジタルストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

　本セールはPC版を中心としたラインアップで、『クロノ・トリガー』や『FINAL FANTASY VII REBIRTH』など人気タイトルをお得にゲットできる。

　以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。これ以外にも人気タイトルが多数ラインアップしているので、全タイトルは対象タイトル一覧ページを確認してほしい。

＜セール期間＞

ニンテンドーeショップ／マイニンテンドーストア：2025年10月5日まで
Microsoft Store：2025年9月30日まで
Steam：2025年10月6日まで
Epic Games Store：2025年10月1日まで
App Store／Google Play／Amazonアプリストア：2025年9月28日まで

＜対象タイトル一覧掲載ページ＞

https://sqex.to/AXk4A

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※Microsoft Store、Steamは仕様により、セール終了日時の表記がストア上で異なる場合がございます。
※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『クロノ・トリガー』

Steam／iOS／Android／Amazon App
50％オフ

© SQUARE ENIX
Illustration: © BIRD STUDIO/SHUEISHA
Story and Screenplay: © ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
『FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack』

Steam／Epic
40％オフ

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S』

Xbox One／Windows／Steam／Epic
50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『サガフロンティア２ リマスター』

Steam／iOS／Android
25％オフ

© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『オクトパストラベラー』

XSX|S／Xbox One／Steam／Epic
60％オフ

© SQUARE ENIX

『NieR:Automata BECOME AS GODS Edition』

Xbox One
60％オフ

『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

Steam
65％オフ

© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.

『ドラゴンクエストビルダーズ　アレフガルドを復活せよ』

Steam
40％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ドラゴンクエストトレジャーズ　蒼き瞳と大空の羅針盤』

Steam
50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

『ブレイブリーデフォルトII』

Steam
60％オフ

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY IX』

XSX|S／Xbox One／Steam／iOS／Android
53-60％オフ
※現在Android OS 14には対応しておらず、ストアにも表示されません

© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XIII』

Steam
60％オフ

© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION』

Steam
60％オフ

© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『聖剣伝説 Legend of Mana』

XSX|S／Xbox One／Steam／iOS／Android
50-60％オフ

© SQUARE ENIX

『サガ エメラルド ビヨンド』

Steam／iOS／Android
50％オフ

© SQUARE ENIX

『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE』

XSX|S／Xbox One／Steam
60％オフ

© SQUARE ENIX Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman

『春ゆきてレトロチカ』

Steam／iOS／Android
50-70％オフ

© SQUARE ENIX

『パラノマサイトFILE23 本所七不思議』

Switch／iOS／Android
40-42％オフ
※iOS／Android版2025年10月5日まで。

© SQUARE ENIX

■関連サイト

