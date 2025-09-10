裸足になりたい道路が丸の内に！オフィス街が公園になる「Marunouchi Street Park」がチル空間だった

東京のオフィス街というと、なんだかせかせかしたような、あわただしいイメージがありませんか？

ですが、丸の内はそんなイメージとは一味違います。丸の内のメインストリートである丸の内仲通りは緑豊かで道幅も広く、さらには「丸の内ストリートギャラリー」というパブリックアートの展示もあり、東京を代表するオフィス街であるにも関わらず、なんとなくゆとりある雰囲気が流れているんです。

そんな丸の内が、さらにゆったりとした公園のような空間になる時期がやって来ました。そう、「Marunouchi Street Park」が現在開催中です！

都心でひと息つきたくなるおしゃれなベンチ

2019年から実施されてきた「Marunouchi Street Park」は、丸の内仲通りの今後のあり方や活用方法を検証する社会実験イベントです。開催期間中は、丸の内仲通りの一部エリアが1日中歩行者天国となり、まるで公園のようなのびのびとした空間が生み出されます。

今回の「Marunouchi Street Park 2025 Summer」は通算14回目の開催となり、9月5日（金）～ 9月21日（日）の17日間実施されます。

「Marunouchi Street Park」は丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前のBlock1、丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前のBlock2、丸の内パークビル・明治安田生命ビル前のBlock3という3つのブロックに分かれています。

まずやって来たのはBlock1。ここではブロックテーマを「MSP collection」とし、過去にMarunouchi Street Parkで制作、活用されたベンチが設置されています。おしゃれなベンチはたとえ疲れていなくても、ちょっと座ってひと息つきたくなりますね。

猛暑日も多いこの夏の対策として、コールマンの遮光性に優れた素材で光を90％以上ブロックできるシェードも設置。私が訪れたタイミングは、エリア全体が日陰となっているタイミングでしたが、これは日差しが降り注ぐタイミングではかなり有効そう。日陰と日向では、暑さがだいぶ違いますからね…！

さらにフォトスポットもあるので、Marunouchi Street Parkを訪れた記念に撮影するのもオススメ！

ふかふかの芝生でピクニック気分！

続いてBlock2にやってくると、一面に敷かれた芝生の鮮やかな緑が目に飛び込んできます。このブロックのテーマは「Green Mix」。丸の内仲通りで継続的に実施している、交通規制により道路を歩行者に開放し、オープンカフェを実現する「アーバンテラス」をグレードアップした空間となっています。

早速足を踏み入れてみると、ふかふかの芝生が気持ちいい！ 裸足になりたいくらいです。

キッチンカーも出店しているので、購入したものをこの芝生のエリアで食べたら、都心の真ん中にいながらピクニック気分が味わえそう！

自由に遊べるまさに公園のような空間！

続いてやってきたBlock3も、Block2同様、芝生が敷かれたブロック。ここは景観とファニチャーを融合する「Landscape Mix」をテーマにしています。

近づいてみると、おや、フラフープをしている人がいる…？

ここでは、アクティビティコンテンツとして、誰でも自由に使えるフラフープや縄跳びなどの貸し出しを行っているんです。

お友達と一緒にフラフープをしていた女性に声をかけてみました。彼女は、Marunouchi Street Parkには毎回訪れているそう。「インスタで開催予告を見て来ました。いつもこのために丸の内に来ています！」とのこと！ 今回もキッチンカーで買ったコーヒーを飲んでゆっくりしたり、写真を撮ったり、そしてフラフープをしたりと楽しんだそう。

Marunouchi Street Parkは近隣の人だけでなく、多くの人にとって楽しみなイベントになっているんですね。

また、このブロックでは、期間中の火・木曜日の18:00～18:30に、トレーナーがストレッチをレクチャーしてくれるストレッチ教室も実施されました。仕事帰りに凝り固まった体をほぐすのに良さそう！

今回も公園のようなゆったりとした楽しい空間を提供してくれているMarunouchi Street Park。オフィス街のど真ん中とは思えないリラックスした雰囲気は、かなりチルい！ ぜひこのチル空間を楽しんで。

Marunouchi Street Park 2025 Summer

実施日時：

2025年9月5日（金）～9月21日（日）11:00～22:00（最終日は20:00まで）

実施場所：

丸の内仲通り（特別区道千第114号）

Block1：丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

Block2：丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

Block3：丸の内パークビル・明治安田生命ビル前