雨の日の午後の絶望、丸ビルで解決します。東京駅直結ビルでヘアアイロンのレンタルサービス開始

出かけている途中で髪型が崩れてくるとテンション下がりますよね…。最近は持ち運べるような小さいサイズのヘアアイロンもありますが、できるだけ荷物は少なく出かけたいもの。外でヘアアイロンがレンタルできると安心です。

東京駅直結の丸ビルで、ヘアアイロンのレンタルサービスがスタートしました！

丸ビルでヘアアイロンのレンタルサービス

ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」に関する実証実験が2025年9月より東京・丸の内「丸ビル」にて開始しました。

近年、身だしなみを整えたいという美容需要が多様化し、必要なときに必要な場所でサービスを利用したいという消費者の行動特性が高まっています。一方で、商業施設では来訪者の利便性向上や体験価値の強化、滞在時間の延長、施設内の回遊促進、そして空間の利活用といった課題があります。

本実証では、こうした美容需要と消費者行動の変化を踏まえ、ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」を商業施設内に設置し、その利用動向や施設への影響を多角的に把握することで、ビルのトイレ空間の新たな付加価値向上や、施設への誘客・購買促進をもたらす可能性についても併せて検証していきます。なお、本実証は丸の内エリアにおける複数企業の共創による実証実験を企画・推進する「まちまるごと実証実験by TMIP」の取り組みです。

ヘアアイロンのレンタルという便利なサービスが、まちの実証実験にもつながっているんですね！

ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」の導入実証

実証期間：2025年9月1日〜2026年3月31日

設置場所：丸ビル2階トイレ内 1台

内 容：

①ヘアアイロンのレンタルスポット「ReCute」の設置による同施設への利用者需要の計測

②施設内の回遊促進や滞在時間延長、トイレ空間の付加価値向上の可能性を検証

利用方法：https://inc.recute.jp/