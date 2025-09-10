「ミッキーたちが丸の内を歩いてる！」 2025年・冬、丸の内の日常がディズニーの物語になる！

エリア全体がホリデーの雰囲気に包まれて、わくわく感の高まる丸の内の冬。今年はディズニーの物語がテーマということで、ディズニー好きの私としてはますます待ちきれないほど楽しみです！

ディズニーの物語をテーマにしたホリデーイベント

2025年11月13日（木）から2026年1月4日（日）の期間、大手町・丸の内・有楽町では、“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」”と題し、よろこびや感動、幸福感に包まれるディズニーの物語の特別な瞬間をテーマに、あたたかな冬の季節の感動を分かちあう、ホリデーイベントを実施します。

本イベントのキービジュアルには、ミッキー＆フレンズが実際に丸の内エリアで撮影したような、リアルな様子が描かれています。これは、ディズニーがグローバルで展開している超⼤型プロジェクト「ミッキー＆フレンズ・イン・リアル・ライフ」の一環で、“ミッキーたちと、私たちが日常を共に過ごす”をテーマにした斬新なデザインとなっています。

イベント期間中は、ミッキー＆フレンズをはじめ、『アナと雪の女王』『トイ・ストーリー』『塔の上のラプンツェル』『くまのプーさん』、そして12月5日（金）に劇場公開の『ズートピア２』といった、ディズニー・アニメーションをモチーフにした装飾が、丸の内エリア各所に登場。街を巡りながらディズニーの物語の世界を楽しめます。

各エリア・コンテンツの詳細および限定グッズやPOP UP SHOPの情報は10月下旬頃に発表予定とのことで、続報が楽しみです。

また、2025年11月13日（木）～2026年2月15日（日）の期間､冬の風物詩としてまちを彩るイベント「丸の内イルミネーション2025」も開催予定です。

“MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025 「Disney JOYFUL MOMENTS」”

開催期間：2025年11月13日（木）～2026年1月4日（日）

※2026年1月1日（木・祝）は除く。

開催場所：丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ、丸の内ブリックスクエア ほか

丸の内イルミネーション2025

開催期間：2025年11月13日（木）～2026年2月15日（日）

開催場所：東京駅前周辺及び丸の内仲通り