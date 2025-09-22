肉が主役！豚肉200g使用の「チンジャオロース丼」が期間限定で

「肉めし岡もと」は9月24日11時より、新商品「青椒肉絲丼」と「青椒肉絲定食」を期間限定で発売します。

▲青椒肉絲丼 890円

今回登場する青椒肉絲（チンジャオロース）は、豚もも肉をたっぷり200g使用し、丼ではごはんが見えなくなるほどのボリュームが特徴です。

特製の割り下とオイスターソースを合わせた甘辛いタレで仕上げており、肉あんかけのような濃厚な味わいとなっています。シャキシャキとしたピーマンやタケノコも加わり、最後まで飽きずに味わえるアクセントとなっています。

▲青椒肉絲定食 990円

ラインアップは丼と定食の2種類で、定食は玉子スープ付きです。

濃厚甘辛ダレ×たっぷり肉！

肉が主役の青椒肉絲は、ごはんとの相性もよさそうで、食べ応え間違いなしです。ピーマンやタケノコのシャキシャキ感がアクセントになって、濃厚な肉あんでも最後まで飽きずに楽しめそうですね。



「肉めし岡もと」は、東京では新橋・御徒町・足立入谷、神奈川では溝の口の計4店舗を展開。柔らかく煮こんだ肉・豆腐が主役の「肉めし」が看板メニューです。

店舗数があまりないですが、近くにお店がある人は期間限定メニューもチェックしてみましょう！

※価格は税込み表記です。