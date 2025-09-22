このページの本文へ

肉めし岡もとは9月24日より

肉が主役！豚肉200g使用の「チンジャオロース丼」が期間限定で

2025年09月22日 12時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　「肉めし岡もと」は9月24日11時より、新商品「青椒肉絲丼」と「青椒肉絲定食」を期間限定で発売します。

▲青椒肉絲丼　890円

　今回登場する青椒肉絲（チンジャオロース）は、豚もも肉をたっぷり200g使用し、丼ではごはんが見えなくなるほどのボリュームが特徴です。

　特製の割り下とオイスターソースを合わせた甘辛いタレで仕上げており、肉あんかけのような濃厚な味わいとなっています。シャキシャキとしたピーマンやタケノコも加わり、最後まで飽きずに味わえるアクセントとなっています。

▲青椒肉絲定食　990円

　ラインアップは丼と定食の2種類で、定食は玉子スープ付きです。

濃厚甘辛ダレ×たっぷり肉！

　肉が主役の青椒肉絲は、ごはんとの相性もよさそうで、食べ応え間違いなしです。ピーマンやタケノコのシャキシャキ感がアクセントになって、濃厚な肉あんでも最後まで飽きずに楽しめそうですね。

　「肉めし岡もと」は、東京では新橋・御徒町・足立入谷、神奈川では溝の口の計4店舗を展開。柔らかく煮こんだ肉・豆腐が主役の「肉めし」が看板メニューです。

　店舗数があまりないですが、近くにお店がある人は期間限定メニューもチェックしてみましょう！

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧