【その服、捨てないで！】クローゼットが片付くだけじゃない「新しい服の迎え方」を丸の内で体験

着なくなった服、クローゼットの奥で眠っていませんか？「捨てるのはもったいないけど、どうしたら…」そんな悩みを解決する素敵な方法が丸の内にありました。不要になった衣料品をクーポンに交換できるキャンペーンは、お財布に嬉しいだけでなく、環境にも優しいサステナブルな取り組み。クローゼットをすっきりさせて、新しい季節のおしゃれを気持ちよく迎える。そんな新しい服との付き合い方を始めてみませんか？

10月10日（金）から期間限定で、新丸ビルで服の下取りキャンペーンが開催します。合計1,200名様に1,000円アプリクーポンが当たるとあって、お得に買い物もできちゃいます。また、コスメの下取りキャンペーンも開催するとのことで、おうちに眠っている服やコスメは丸の内に持っていくのが正解！

下取りしてクーポンをゲット♪

10月10日（金）から12日（日）まで、新丸ビル3階アトリウムで「衣料品下取りキャンペーン」が開催します。

期間中、もう着なくなった衣料品を持参すると、丸の内ポイントアプリ対象の全店舗で使える1,000円アプリクーポンを合計1,200名様にプレゼント。回収した衣料品は、まだ使えるものはリユース、使えないものは多岐にわたる方法でリサイクルされます。

また10月17日（金）から18日（土）まで、「コスメ下取りキャンペーン」も開催。

期間中、不要なコスメを持参すると、合計1,000名様に丸ビル・新丸ビルの丸の内ポイントアプリ対象店舗にて使える丸の内ポイントアプリ500円クーポンをプレゼント。回収した不要コスメはクレヨンやアクリル絵の具など、画材に生まれ変わり、福祉作業施設やSDGs関連イベント運営団体、若手アーティストなどに提供します。

衣料品下取りキャンペーン

開催日時：2025年10月10日(金)～10月12日(日)

各日11:00～18:00

※各日先着400名様、定員に達し次第終了

開催場所：新丸ビル3階アトリウム

※お一人様、期間中1回限り、下取り点数は最大3点まで。但し、下取り点数にかかわらずクーポンの取得は1枚まで

※クーポンの取得・利用には、丸の内ポイントアプリの登録が必要です

※クーポン有効期限：10月31日(金)まで

※合計金額7,000円以上のお買い物時に利用可能

お問い合わせ先：丸の内コールセンター

TEL：03-5218-5100（11:00～21:00）

※但し、日曜・祝日は20:00まで（連休の場合は最終日のみ20:00まで）