550円の朝定も！松のや「アジフライ」「カキフライ」が復活

とんかつ専門店の「松のや」は、9月24日15時より、「アジフライ」と「カキフライ」を復活発売します。

「アジフライ」「カキフライ」が復活

「アジフライ」と「カキフライ」の2種の海鮮フライは、同店では期間限定で度々しており、隠れた人気メニューなんだとか。今回、「アジフライ定食」「カキフライ定食」をはじめ、ロースかつとの組み合わせや海鮮盛合せなど、バリエーション豊かなラインナップで復活します。

▲アジフライ定食（2枚） 890円

肉厚でふわっとした食感のアジフライには真あじを使用し、サクサクの衣が香ばしさを引き立てるとしています。

▲カキフライ定食（5個） 990円

一方のカキフライは、口に入れた瞬間にミルキーな旨みがじゅわっと広がり、季節感を感じられる味わいです。どちらも濃厚な特製タルタルソースをたっぷりつけることで、海鮮の旨みを最大限に堪能できるといいます。

その他、各種メニューを用意。また、朝限定の得朝アジフライ定食が550円～の手頃な価格で用意されます。

・単品アジフライ（1枚） 350円

・単品カキフライ（2個） 400円

・得朝アジフライ定食（小鉢なし・1枚） 550円

・得朝アジフライ定食（小鉢あり・1枚） 590円

550円～の得朝定食がうれしい！

サクッとした衣に海の旨みがじゅわっと広がる海鮮フライは、まだ暑さが残る今の季節でも食欲を掻き立ててくれそうですね！

注目したいのは“得朝定食”。松のやでは、午前4時から午前11時まで朝メニューを提供しています（一部店舗をのぞく）。朝限定の「得朝アジフライ定食」は550円～と手頃な価格帯。揚げたてのアジフライで午前中からコスパ良く満足できちゃいそうですよ。

※価格は税込み表記です。