「すみません！」ぼる塾・田辺智加がつい手を伸ばしたセブンの秋スイーツは…

セブン-イレブン・ジャパンは、30商品の秋グルメが楽しめる「秋をほおばれ！」キャンペーンを全国のセブン‐イレブンで開催する。

商品の発売に先駆け、都内で開催された発表会の模様をお届けする。

昨年よりもラインナップ拡大！

セブン-イレブン「秋をほおばれ！」キャンペーン

同キャンペーンは昨年「秋の味覚祭」として24商品のラインアップで展開。今年はさらに規模を拡大し、「秋をほおばれ！」キャンペーンとして約30商品が集結した。



セブン-イレブンで毎年この時期に人気の「濃厚かぼちゃプリン」や、紫芋を使ったこだわりパフェなどをはじめ、おにぎりやお弁当、麺類、お惣菜、冷凍食品、スイーツまで豊富にそろう。



今回の注目ポイントは、さつまいもや栗、かぼちゃといった秋の味覚を存分に楽しめるよう、素材にこだわった商品が多数登場する点。



発売は2週に分かれ、第一弾は9月23日から、第二弾は9月30日から開始する。

ぼる塾・田辺さんとのスイーツトークも

発表会ではセブン-イレブン・ジャパン 商品本部 チーフマーチャンダイザー 飯野めぐみさん、さらにはお笑いタレント「ぼる塾」の田辺智加さんも登壇。

食への思いが熱く、特にスイーツに対する情熱とこだわりはエンタメ界随一。芸能界のスイーツ女王とも呼ばれる田辺さんの食レポも聞くことができた。

第一弾からおすすめ商品を紹介

ここではまもなく販売がスタートする第一弾の商品の中でも、筆者が特におすすめしたい商品について紹介する。

「栗炊き込みご飯おむすび」（第一弾・213円）は、上にも中にもホクホクの栗が入ったおむすび。

栗は甘みが広がる優しい味で、飽きずにいただける。

続いて「秋の味覚 北海道産秋鮭ほぐしのおだしごはん」（第一弾・464円）は、北海道産秋鮭と秋の食材を組み合わせたミニ弁当。

ご飯自体にもおだしでしっかりめに味付けされており、そのままでもおいしい。上に乗る具材はレンコン、肉団子、さつまいも、卵焼きやきんぴらなどかなり具沢山。季節感も満足感も得られるお弁当。

続いて「かぼちゃの濃厚プリン」（第一弾・291円）。 濃厚な甘みが特長のかぼちゃペーストを使用し、低温でじっくり蒸し焼きしました、毎年恒例のプリン。一口目から感じることができるなめらかな舌触り。さらに甘みが濃厚で、こだわりが感じられた。

田辺さんも毎年楽しみにしているというかぼちゃのプリン。「かぼちゃの甘味と、カラメルのほろ苦さのバランスがより良くなっていますね」と絶賛。

普段プリンを食べる際はカラメルとプリン部分を分けて食べるそうだが「このプリンはかぼちゃの甘味がしっかりとしているので、カラメルと混ぜても味が消えない。それがすごくいいなと思います」と、とにかくバランスの良さをアピールした。

続いて「2種の芋づくしパフェ」（第一弾・429円）。

ほくほく食感ですっきりとした甘さの紫芋と、ねっとり食感で強い甘みの紅はるかを使用した贅沢なパフェ。

上にのつ胡麻団子やシロップ漬けのりんごダイスなど、味わいの変化を楽しめる一品で、次々変わる食感が楽しい商品だった。

飯野さんも「1つ1つをしっかりと味わってもらえるよう作るのももちろんんですが、パフェですので見た目の鮮やかさや食べた時の一体感、バランスを非常に大切にしています」と述べた。

こちらも田辺さんが試食。「これは相性がいい！甘酸っぱいりんごと、濃厚なお芋の組み合わせがすごくいいですね。」と、開発者も意識していたというバランスの良さに驚いていた。

試食予定になかったスイーツも急きょ登場！

本来、田辺さんが発表会では試食予定にはなかったものも「つい気になってしまって、すみません」と目をつけたのは「シャインマスカット大福 みるくクリーム」（第二弾・237円）。

長野県産のジューシーなシャインマスカットをまるごと1粒包んだ贅沢な大福。やわらかいもち生地で、みるくクリームとみずみずしい果実を包んだ爽やかさと贅沢感を同時に味わえる三層仕立ての一品



田辺さんは大福の柔らかさに驚いたあとに「中のクリームがシャインマスカットの甘さを引き立てますね。クリームの甘さが強すぎずマスカットの甘さがしっかりとしているから、フルーツの甘みがより感じられますね」と絶賛。

ぼる塾・田辺さんがスイーツ紹介の際に気を遣うことは……

田辺さんは日頃からSNSやYouTubeチャンネルでもお気に入りの商品を紹介しているが、「セブン-イレブンの商品を紹介すると視聴者からの反応も良いんです。やはり身近なところにあるっていうのが大きいんだと思います」と話す。

また「例えば東京限定、など限定物の紹介はなるべくしないようにしてるんです。」と述べ、その理由として「ああ、東京かあ、気になっても遠いし買えないじゃん。などと残念な気持ちにさせたくないんです」と話す。



SNSでの情報発信でも、全国各地の人が食べやすい、買い求めやすいのがセブン-イレブンの強みだと語った田辺さんだった。

その他にも発売予定の商品がたくさん！

▲「ちゅるもち 鮭ときのこのクリームうどん」（第一弾・626円）

▲（左）「レンコンのり塩チップ」（第一弾・267円）、（右）「ごぼうとレンコンの根菜チップ」（第一弾・289円）

▲「かぼちゃのクリームグラタン」（第二弾・496円）

▲「ひとくち焼きいもバター」（第二弾・267円）

▲「三角おさつパイ2個入」（第二弾・321円）

昨年も開催され好評を集めたという秋の祭典がより豊富なラインアップで、多彩な商品とともに登場する「秋をほおばれ！」の開催は期間限定。



田辺さんも絶賛した、今だけの秋グルメを体験してみては。



（※文中の価格はすべて税込）