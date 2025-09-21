【初】ファミチキ30分間食べ放題！参加費1000円、“バンズ”も2個食べられる

ファミリーマートは、看板商品「ファミチキ」を心ゆくまで楽しめる史上初の食べ放題イベント「ファミチキ あげあげ祭 ～夢のファミチキ食べ放題～」を、9月27日・28日の2日間、全国10店舗で開催します。

参加費は1000円。制限時間30分で「ファミチキ」とピリ辛の「ファミチキ レッド」をおかわり自由で堪能でき、さらに1人2個までの「ファミチキバンズ」も用意されます。

事前にチケットを購入する必要があり、参加者には限定ステッカーがプレゼントされます。チケットの購入は1人2枚までとなります。

■ファミチキ あげあげ祭 ～夢のファミチキ食べ放題～概要

実施店舗：ファミリーマート 地下鉄新道東駅前（北海道）、ファミリーマート 仙台クリスロード（宮城）、

ファミリーマート NTT関東病院前（東京）、ファミリーマート 市沢町（神奈川）、

ファミリーマート ナディアパーク前（愛知）、ファミリーマート 御器所駅前（愛知）、

ファミリーマート 旧居留地東（兵庫）、ファミリーマート 大正駅北（大阪）、

ファミリーマート 福大工学部前（福岡）、ファミリーマート 福岡土井四丁目（福岡）

実施日時 ：9月27日・28日

各日14時～、15時～、各回人数限定参加人数：各回10名（一部店舗は、参加人数が異なります）

対象商品：ファミチキ、ファミチキ レッド、ファミチキバンズ（1人2個配布）、

新潟県津南の天然水600ml or 宮崎県霧島の天然水600ml

参加費：1000円

特典：限定ステッカー（1枚）

参加方法：9月19日18時より、先着制。専用の予約ウェブサイト、店頭マルチコピー機で販売

さらに、10月6日まで「ファミチキ」と「ファミチキ レッド」の購入で使えるお得なクーポンやスタンプで応募できるグッズキャンペーンも開催中です。

「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンして対象商品を購入すると、スタンプが1個たまります。ためたスタンプを使用して、それぞれの特典へ応募ができます。

ジューシーなファミチキを何個でも！

ファミチキのジューシーさと香ばしさを思う存分楽しめるイベントで、ファミマファンだけでなく肉好きも満足できる企画となっています。

参加費は1000円で、公式サイトに「ファミチキ5個で元がとれる」とあるように、かなりおトクな内容となっています。さらに、ファミチキバンズ（1人2個まで）に天然水1本ももらえるので、30分間飽きずに食べられそうです。

ファミチキファンはぜひ挑戦してみては？

※価格は税込み表記です。