万博イタリア館仕様のミャクミャク、都内イタリアンレストランで買えちゃう！

大阪・関西万博で圧倒的人気を誇るイタリア館。そのレストランを運営しているEATALY（イータリー）から、大阪・関西万博のキャラクター、ミャクミャクのオリジナルグッズが登場します。

赤と緑のカラーも珍しくてかわいい！

イータリー特別デザインのミャクミャク

イータリーでは、丸の内店をはじめとする各店で、特別デザインのミャクミャクグッズを9月13日から順次発売します。イータリーは、東京都内4店舗と湘南にしか店舗がないため、なんと大阪では買えないグッズです。

ミャクミャク マグネットセット

価格：￥1,500（税込）

発売日：9月13日発売予定

限定商品の中でフルカラーのミャクミャクを手にできる唯一の商品。ピッツァをほおばるミャクミャクと、スクーターに乗るミャクミャクでキッチンも賑やかに楽しくなります。

ミャクミャク トートバッグ

価格：￥3,300（税込）

発売日：9月20日発売予定

ミャクミャクが大阪の街中を散策するような絵柄の、12オンスの厚手のトートバッグ。

ミャクミャク エコバッグ

価格：￥1,380（税込）

発売日：9月20日発売予定

テントクロスを使用した丈夫な生地のエコバッグ。ボディーは3色。

ミャクミャク マグカップ

価格：￥2,500（税込）

発売日：9月20日発売予定

MADE IN JAPANのマグカップ。1周にわたって大阪を散策するミャクミャクのイラストが施されています。

販売店舗

イータリー銀座店、イータリー日本橋店、イータリー丸の内店、イータリー原宿店、イータリー湘南店