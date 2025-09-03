「パンどろぼう」の可愛さに目覚めた私、お財布がピンチかも

今人気の絵本「パンどろぼう」。このキャラクター、お恥ずかしいことに最近までこういう形の生き物だと思っていたんです。最近知ったんですけど、この子、食パンをかぶったねずみなんだそうですね。それを知ってしまった瞬間からめちゃくちゃかわいく見えて仕方ないわけで……。

丸善 丸の内本店ではパンどろぼうのグッズを販売する「ほかほかポップアップストア 2025」を展開中。パンどろぼうと一緒に写真が撮れるフォトスポットもあります。最近になってパンどろぼう好きになった私ですが、早くもお財布が心配です。

限定グッズもフォトスポットも

10月13日（月・祝）まで、丸善 丸の内本店で「ほかほかポップアップストア 2025」を開催しています。

注目はフォトスポット。手に持って撮影できるフォトパネルも用意されているので、パンどろぼうと一緒にかわいい写真が撮れちゃいます。

期間中、「パンどろぼう」関連書籍またはパンどろぼうグッズを2,000円（税込）以上購入すると「グリーティングカード」を1枚プレゼント。クロワッサンに思いを馳せるねずみがキュートです。

「パンどろぼう」ほかほかポップアップストア 2025

開催期間：2025年9月10日（水）～2025年11月11日（火）

場所：丸善 丸の内本店 1Fイベントスペース

住所：東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ 1F